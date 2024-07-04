Devil Kiss - это интригующая визуальная новелла, где главной героине предстоит сделать сложный выбор между дьяволом и ангелом. Но эти персонажи не просто символизируют добро и зло, они обладают своими характерами, желаниями и мотивами.





Главная героиня - молодая девушка, которая сталкивается с темной и светлой сторонами своего сердца. Дьявол представляет ей соблазн, страсть и влечение, в то время как ангел символизирует надежду, чистосердечие и любовь. По мере развития сюжета игрока ждут сложные решения, которые будут влиять на отношения героини с этими двумя персонажами.





Путешествуя по различным локациям, от загадочных лесов до величественных замков, игрок будет раскрывать тайны прошлого героини, а также пытаться понять, что на самом деле скрывается за масками дьявола и ангела. Кто из них искренне влюблен в героиню? А кто использует ее в своих собственных целях?



