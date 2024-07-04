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Devil Kiss :Romance otome game (Мод, Премиум выборы)

Devil Kiss :Romance otome game (Мод, Премиум выборы) 1.5.1

8
3
Скачать (88 Мб)
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Версия:
1.5.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 88 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 844

Devil Kiss - это интригующая визуальная новелла, где главной героине предстоит сделать сложный выбор между дьяволом и ангелом. Но эти персонажи не просто символизируют добро и зло, они обладают своими характерами, желаниями и мотивами.


Главная героиня - молодая девушка, которая сталкивается с темной и светлой сторонами своего сердца. Дьявол представляет ей соблазн, страсть и влечение, в то время как ангел символизирует надежду, чистосердечие и любовь. По мере развития сюжета игрока ждут сложные решения, которые будут влиять на отношения героини с этими двумя персонажами.


Путешествуя по различным локациям, от загадочных лесов до величественных замков, игрок будет раскрывать тайны прошлого героини, а также пытаться понять, что на самом деле скрывается за масками дьявола и ангела. Кто из них искренне влюблен в героиню? А кто использует ее в своих собственных целях?



Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Бесплатные премиум варианты

ПРИМЕЧАНИЕ. Премиум-варианты и бесплатные варианты будут выглядеть одинаково, поэтому просто сделайте выбор в соответствии с интересами.

 Теги темы: Новеллы

Скачать Devil Kiss :Romance otome game (Мод, Премиум выборы) 1.5.1 взлом

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Скачать Devil Kiss :Romance otome game (Мод, Премиум выборы) 88 Мб Ссылка 2 88 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Devil Kiss :Romance otome game (Мод, Премиум выборы)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 10 июля 2022 17:58
Крис,
Русского нет(
+3
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Крис
Крис 10 июля 2022 16:07
Если здесь есть русский язык (Господи боже, пусть будет так), то я добавлю ещё один комментарий.
+1
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