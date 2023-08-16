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Motorcycle Real Simulator (Мод, Много денег)

Motorcycle Real Simulator (Мод, Много денег) 4.0.21

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6
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Cerebellium Apps
Версия:
4.0.21
Категория:
Гонки / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 133 Мб
id приложения:
com.cerebelliumapps.motoextremeracing
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
16
Комментарии:
0
Просмотров:
11 489

Motorcycle Real Simulator предоставляет игрокам возможность испытать адреналин и скорость мотогонок, не выходя из дома. В этой игре вы сможете выбрать своего персонажа и мотоцикл, а затем соревноваться на различных трассах и досках рекордов.


Основные особенности игры включают в себя возможность участвовать в различных турнирах по фристайлу, где вы сможете продемонстрировать свои навыки и трюки на мотоцикле. Также вас ждут множество миссий и вызовов, включая гонки на время и выполнение определенных трюков. Графика в игре выполнена на высоком уровне, что создает реалистичное визуальное восприятие гонок. Звуковое сопровождение добавляет атмосферу адреналина и динамики к игровому процессу.


Motorcycle Real Simulator также предлагает множество различных мотоциклов с разными характеристиками, что позволяет игрокам выбирать оптимальный вариант под свой стиль игры. Соревнуйтесь с друзьями и другими игроками по всему миру, чтобы узнать, кто из вас является лучшим мотогонщиком.



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Скачать Motorcycle Real Simulator (Мод, Много денег) 4.0.21 взлом

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Скачать Motorcycle Real Simulator (Мод, Много денег)
133 Мб
Ссылка 2
133 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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