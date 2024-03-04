android-1.ru / Игры / На русском / Истории Другого Мира
Истории Другого Мира

Истории Другого Мира 2.12.6

10
3
Скачать (141 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
2.12.6
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Pixorbi
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 141 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 898

Интерактивная игра для всех возрастов. Выберите сюжетную линию, пусть ваш герой отвечает так, как вам нравится, и получите уникальную историю. Погрузиться в мир фантазий, сбежать от реальности и выбрать свою судьбу! Скачайте игру и начните свое увлекательное приключение! Истории Другого Мира - это коллекция историй в жанре фантастика, в которых развитие событий зависит от принятых вами решений.


Tales of Another World - это прекрасно сделанный и информативный симулятор знакомств, который перенесет игроков в фантастический мир. Она похожа на нашу, но во многом отличается. Участники должны принять во внимание множество факторов, чтобы успешно провести своих персонажей через основные вехи истории. При этом они сами решат, как он выглядит, какой у него характер, какие у него романтические интересы и так далее. Это и выбор, сделанный во время игры, определит концовку всего повествования. В игре есть несколько концовок, от хорошей до трагической, чтобы вы не кликали бездумно на опции и не пропускали разговоры.


Скриншоты

Информация о модах

Оригинал

 Теги темы: Новеллы, оригинал

Скачать Истории Другого Мира 2.12.6 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Истории Другого Мира 2.12.6
Скачать Истории Другого Мира 2.12.6 (Ссылка 2)

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Стикмен Ган Батл Симулятор (Мод, Много денег)
Стикмен Ган Батл Симулятор (Мод, Много денег)
Версия: 1.17
City Island 2 - Building Story (Offline sim game) (Мод, Много денег)
City Island 2 - Building Story (Offline sim game) (Мод, Много денег)
Версия: 150.5.0
Simon's Cat - Pop Time (Мод, Много денег)
Simon's Cat - Pop Time (Мод, Много денег)
Версия: 1.31.0
Поиск предметов - Eldritchwood (Мод, Бесплатные покупки)
Поиск предметов - Eldritchwood (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 1.18.0.2527800
Стрелы в бою (Мод, Режим бога)
Стрелы в бою (Мод, Режим бога)
Версия: 2.5
Idle Pet Shop: Твой Зоомагазин (Мод, Много денег)
Idle Pet Shop: Твой Зоомагазин (Мод, Много денег)
Версия: 0.4.4
Super Toss The Turtle (Мод, Много денег)
Super Toss The Turtle (Мод, Много денег)
Версия: 1.182.70
Gear Enigmas (Мод, Unlocked)
Gear Enigmas (Мод, Unlocked)
Версия: 7.13

Отзывы о Истории Другого Мира


Комментарии (3)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Lensifal
Lensifal Администраторы 25 ноября 2022 23:32
Artemida, Здравствуйте, не уверенны...
0
Ответить
Artemida
Artemida 24 ноября 2022 23:10
Это не мод.Можно ее взломать?Будет ли взлом?
0
Ответить
Нус
Нус 17 мая 2022 21:47
Не работает мод

0
Ответить