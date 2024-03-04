Интерактивная игра для всех возрастов. Выберите сюжетную линию, пусть ваш герой отвечает так, как вам нравится, и получите уникальную историю. Погрузиться в мир фантазий, сбежать от реальности и выбрать свою судьбу! Скачайте игру и начните свое увлекательное приключение! Истории Другого Мира - это коллекция историй в жанре фантастика, в которых развитие событий зависит от принятых вами решений.





Tales of Another World - это прекрасно сделанный и информативный симулятор знакомств, который перенесет игроков в фантастический мир. Она похожа на нашу, но во многом отличается. Участники должны принять во внимание множество факторов, чтобы успешно провести своих персонажей через основные вехи истории. При этом они сами решат, как он выглядит, какой у него характер, какие у него романтические интересы и так далее. Это и выбор, сделанный во время игры, определит концовку всего повествования. В игре есть несколько концовок, от хорошей до трагической, чтобы вы не кликали бездумно на опции и не пропускали разговоры.