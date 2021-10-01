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Поиск предметов - Eldritchwood (Мод, Бесплатные покупки)

Поиск предметов - Eldritchwood (Мод, Бесплатные покупки) 1.19.003.2528132

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Версия:
1.19.003.2528132
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Crooto Software LTD
Категория:
Пазлы / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 161 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 098
Скриншоты
Описание

Legends of Eldritchwood - это захватывающая игра, которая переносит вас в загадочный мир Элдричвуда, где тайны и головоломки ожидают вашего разгадывания. В этой игре вы воплотите роль человека, который всегда стремится к поиску истины, и каждый момент в этом мире наполнен загадками и тайнами.


Вы будете сталкиваться с разнообразными головоломками и загадками, и ваша задача - разгадать их, собирать кусочки информации и пытаться составить целую картину происходящего. Ваше желание найти правду будет вашим двигателем, и вы будете усердно работать, чтобы раскрывать сокрытые тайны этого удивительного города.


Не забывайте делать заметки о том, что вы находите, ведь каждая деталь может оказаться важной частью пазла. Собирайте информацию, соединяйте ее воедино, и, благодаря вашим усилиям, истина станет ясной и понятной. Legends of Eldritchwood - это игра, которая проверит вашу логику и наблюдательность, и откроет перед вами удивительный мир тайн и загадок.



Информация о модах
  • Энергия не снижается
  • Неограниченные подсказки


Информация: включайте неограниченное количество подсказок только на сцене и отключайте ее перед выходом на сцену.

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Поиск предметов - Eldritchwood (Мод, Бесплатные покупки) v1.19.003.2528132 MOD APK

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Скачать Поиск предметов - Eldritchwood (Мод, Бесплатные покупки) 161 Мб Ссылка 2 161 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer

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Отзывы о Поиск предметов - Eldritchwood (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 7 июля 2023 16:50
Дарк,
скоро обновим
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Дарк
Дарк 7 июля 2023 14:59
Пишут обновите игру
0
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