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Захват Империи (Мод, Много алмазов)

Захват Империи (Мод, Много алмазов) 2.7.8

10
13
Скачать (158 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
SkyDragon Games
Версия:
2.7.8
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 158 Мб
id приложения:
skydragon.ylempire
Русский язык:
Есть
Лайков:
10
Комментарии:
5
Просмотров:
9 409

Empire Takeover - это идеальная игра для любителей стратегических боев и контроля над всем происходящим. В этой игре вам предстоит строить свою собственную империю, расширять свои владения и сражаться с противниками, чтобы добиться господства. Ваша цель - вырастить свои постройки больше и мощнее, чем у ваших конкурентов. Одной из ключевых особенностей Empire Takeover является возможность нанять умных и талантливых героев в свою команду. Эти герои обладают уникальными характеристиками, что делает управление ими более эффективным.


Каждый герой имеет свои собственные способности и характеристики, позволяя вам исследовать их индивидуальные навыки. Вы также можете улучшать и тренировать своих героев, открывая новые классы и развивая необходимые навыки. Помимо управления героями, вам предоставлена возможность строить и развивать свою собственную империю. Для расширения вашей территории придется вступить в схватку с противниками и внедрить свои лучшие стратегии и боевые навыки. Сражайтесь с врагами и одерживайте победу, чтобы захватить здания, оставленные ими. Empire Takeover предоставляет вам уникальный опыт управления империей и сражения за ее процветание.




Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Заказной ущерб
  • Режим Бога
  • Скорость игры
 Теги темы: Много алмазов

Скачать Захват Империи (Мод, Много алмазов) 2.7.8 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Захват Империи (Мод, Много алмазов)
158 Мб
Ссылка 2
158 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Захват Империи (Мод, Много алмазов)


Комментарии (5)
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uganskvicad8xa3as
uganskvicad8xa3as 20 октября 2023 12:39
Игра обновилась, пересобирите пожалуйста
+2
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uganskvica
uganskvica 16 октября 2023 04:24
Иван,
Алмазы через это никак не получить, только через башенки эо работает!
В описании не правда, в меню бессмертие, сила на башни и ускорение.
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 10 января 2023 00:01
Иван, Здравствуйте, не тестировали взяли от разработчика с описанием
+2
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Иван
Иван 9 января 2023 12:14
Здравствуйте.
Написано "Захват Империи (Мод, Много алмазов)" - а как алмазы то получить?
Или мод только для "башенок"?
+2
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Тамерлан Насуханов
Тамерлан Насуханов 21 августа 2022 03:28
есть еще моды?
0
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