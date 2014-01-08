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Chief Almighty (Мод меню)

Chief Almighty (Мод меню) 2.3.53

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Phantix Games
Версия:
2.3.53
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 156 Мб
id приложения:
com.yottagames.stoneage
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
2 276

Chief Almighty переносит игроков в захватывающую эпоху юрского периода, предлагая им возможность возглавить свое племя и стремиться к доминированию в жестоком мире древних столкновений с соперничающими группами и дикими первобытными зверями. Эта мобильная стратегическая игра обещает захватывающий игровой опыт с яркой графикой, возможностью участвовать в многопользовательских соревнованиях и широкими тактическими возможностями для формирования могучей армии.


Одной из ключевых особенностей Chief Almighty является его визуальное оформление, которое переносит игроков в живописный мир юрской эпохи, где они смогут наблюдать за разнообразными динозаврами и другими древними созданиями. Это создает атмосферу и визуальное обогащение игрового мира, делая его более увлекательным и реалистичным.


В игре также акцентировано внимание на многопользовательских соревнованиях и сотрудничестве. Игроки могут конкурировать друг с другом, сражаясь за территории, ресурсы и власть, а также объединять свои усилия для более эффективного достижения общих целей. Это обеспечивает социальный и конкурентный элемент в игре, что добавляет глубину и вариативность в игровой опыт.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Множитель боевой скорости X15

Примечание:  Советуем не увеличивать слишком сильно ускорение сборки, иначе это приведет к сбою, если оно уже 2х, то с модом оно будет 4х.

 Теги темы: Мод меню

Скачать Chief Almighty (Мод меню) 2.3.53 взлом

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Скачать Chief Almighty (Мод меню)
156 Мб
Ссылка 2
156 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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