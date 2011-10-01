Версия:
1.4.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Wirraway Software
Обновлено:
Сегодня, 13:16
Возраст:
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 492
Описание
Red Fire - это увлекательная пошаговая стратегия, действие которой разворачивается в прошлом столетии, на протяжении двадцати пяти лет. Игра переносит игроков в эпоху кровопролитных сражений и противостояния двух супердержав на территории Юго-Восточной Азии. Хотя игра основана на исторических событиях, она также предлагает альтернативные сценарии развития.
В Red Fire игроки выступают в роли полководцев и имеют доступ ко всем аспектам военного конфликта, включая разнообразные виды юнитов и ресурсы. Игра обещает глубокий и детально проработанный игровой опыт для ценителей стратегических игр.
Информация о модах
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