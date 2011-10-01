Описание

Red Fire - это увлекательная пошаговая стратегия, действие которой разворачивается в прошлом столетии, на протяжении двадцати пяти лет. Игра переносит игроков в эпоху кровопролитных сражений и противостояния двух супердержав на территории Юго-Восточной Азии. Хотя игра основана на исторических событиях, она также предлагает альтернативные сценарии развития.





В Red Fire игроки выступают в роли полководцев и имеют доступ ко всем аспектам военного конфликта, включая разнообразные виды юнитов и ресурсы. Игра обещает глубокий и детально проработанный игровой опыт для ценителей стратегических игр.