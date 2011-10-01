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Red Fire (Полная версия)

Red Fire 1.4.1

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Версия:
1.4.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Wirraway Software
Категория:
Стратегии / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 492
Скриншоты
Описание

Red Fire - это увлекательная пошаговая стратегия, действие которой разворачивается в прошлом столетии, на протяжении двадцати пяти лет. Игра переносит игроков в эпоху кровопролитных сражений и противостояния двух супердержав на территории Юго-Восточной Азии. Хотя игра основана на исторических событиях, она также предлагает альтернативные сценарии развития.


В Red Fire игроки выступают в роли полководцев и имеют доступ ко всем аспектам военного конфликта, включая разнообразные виды юнитов и ресурсы. Игра обещает глубокий и детально проработанный игровой опыт для ценителей стратегических игр.


Информация о модах

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Отзывы о Red Fire (Полная версия)


Комментарии (1)
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Луценко Александр Владимирович
Луценко Александр Владимирович 29 января 2024 22:39
When new version Red fire 1.2.0
+2
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