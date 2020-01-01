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ROME: Total War – BI (Полная версия)

ROME: Total War – BI 1.12.5RC2

UnlockedВстроенный кэш
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Версия:
1.12.5RC2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Feral Interactive
Категория:
Стратегии / На русском / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 2.7 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 165
Скриншоты
Описание

Rome: Total War - Barbarian Invasion - это захватывающее дополнение к популярной игре Rome: Total War, которое придало ей новое вдохновение и углубило игровой опыт. Действие дополнения переносит игроков в позднюю римскую эпоху, представляя им грозные варварские фракции как игровые силы. Это создает уникальную атмосферу и вызовы для всех, кто решит пройти эту историческую стратегическую игру.


Игрокам предоставляется возможность управлять могучими легионами и великими империями в эпоху, когда Римской империи угрожали варварские народы. Вы будете сталкиваться с различными фракциями и стремиться сохранить величие Рима или, наоборот, разрушить его. Это дополнение добавляет новые элементы геймплея, такие как религиозные и культурные аспекты, которые влияют на события в игре.


Барбарские народы также приносят новые вызовы и тактические возможности. Игроки должны учитывать особенности каждой фракции и разрабатывать соответствующие стратегии, чтобы выжить и преуспеть в этой сложной исторической саге.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Встроенный кэш, Unlocked

Скачать ROME: Total War – BI (Полная версия) v1.12.5RC2 MOD APK

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Скачать ROME: Total War – BI (Полная версия) 2.7 Гб Ссылка 2 2.7 Гб
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