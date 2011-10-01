Описание

Total War: MEDIEVAL II переносит знаменитую серию Total War на Android, погружая игроков в бурные политические махинации и зрелищные сражения Средневековья. Игра включает в себя 17 различных фракций в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Игра завораживает своим масштабом и сложным игровым процессом.





Total War известна своими масштабными кинематографическими сражениями в реальном времени, и MEDIEVAL II не является исключением. Игроки маневрируют отрядами пехоты, лучников и кавалерии на обширных полях сражений, одновременно командуя тысячами солдат. Обладая арсеналом средневекового оружия, игроки могут сокрушить врага атаками тяжелых рыцарей или уничтожить его смертоносными залпами стрел. Масштаб и зрелищность делают эти столкновения невероятно захватывающими.