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Total War: MEDIEVAL II (Полная версия)

Total War: MEDIEVAL II (Полная версия) 1.4.1RC5

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Версия:
1.4.1RC5
Требования:
Android 9
Разработчик:
Feral Interactive
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 893
Скриншоты
Описание

Total War: MEDIEVAL II переносит знаменитую серию Total War на Android, погружая игроков в бурные политические махинации и зрелищные сражения Средневековья. Игра включает в себя 17 различных фракций в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Игра завораживает своим масштабом и сложным игровым процессом.


Total War известна своими масштабными кинематографическими сражениями в реальном времени, и MEDIEVAL II не является исключением. Игроки маневрируют отрядами пехоты, лучников и кавалерии на обширных полях сражений, одновременно командуя тысячами солдат. Обладая арсеналом средневекового оружия, игроки могут сокрушить врага атаками тяжелых рыцарей или уничтожить его смертоносными залпами стрел. Масштаб и зрелищность делают эти столкновения невероятно захватывающими.


Информация о модах
  • Как новичку, вам понадобится Интернет, чтобы загрузить пакет локализации объемом 500 МБ, после чего вы сможете запустить игру полностью в автономном режиме. Если игра работает некорректно (экран становится меньше), закройте игру полностью, отключитесь от Интернета и перезапустите.

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Скачать Total War: MEDIEVAL II (Полная версия) v1.4.1RC5 MOD APK

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Скачать Total War: MEDIEVAL II (Полная версия) 3 Гб Ссылка 2 3 Гб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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