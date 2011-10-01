Total War: MEDIEVAL II переносит знаменитую серию Total War на Android, погружая игроков в бурные политические махинации и зрелищные сражения Средневековья. Игра включает в себя 17 различных фракций в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Игра завораживает своим масштабом и сложным игровым процессом.
Total War известна своими масштабными кинематографическими сражениями в реальном времени, и MEDIEVAL II не является исключением. Игроки маневрируют отрядами пехоты, лучников и кавалерии на обширных полях сражений, одновременно командуя тысячами солдат. Обладая арсеналом средневекового оружия, игроки могут сокрушить врага атаками тяжелых рыцарей или уничтожить его смертоносными залпами стрел. Масштаб и зрелищность делают эти столкновения невероятно захватывающими.
- Как новичку, вам понадобится Интернет, чтобы загрузить пакет локализации объемом 500 МБ, после чего вы сможете запустить игру полностью в автономном режиме. Если игра работает некорректно (экран становится меньше), закройте игру полностью, отключитесь от Интернета и перезапустите.
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Скачать Total War: MEDIEVAL II (Полная версия) v1.4.1RC5 MOD APK
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