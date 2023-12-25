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Shiba Wars: Tower Defense TD (Мод меню)

Shiba Wars: Tower Defense TD (Мод меню) 2.70

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Версия:
2.70
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Shibamaru
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 154 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
729
Скриншоты
Описание

Shiba Wars – Goddess Defense представляет собой увлекательную игру в жанре Tower Defense, выполненную в стиле аниме и отличающуюся отсутствием системы гача. Эта игра предлагает игрокам возможность собрать коллекцию из более чем 26 уникальных персонажей-богинь и разработать свои стратегии для успешного прохождения сотен уникально созданных уровней.


Каждая богиня в игре имеет свою уникальную тематику и способности, что позволяет игрокам экспериментировать с различными стратегиями и комбинациями. Персонажи могут быть разблокированы по мере прогресса игрока или приобретены напрямую, что позволяет игрокам выбирать подходящих богинь для своей стратегии, не полагаясь на случайный выбор.


"Shiba Wars – Goddess Defense" отличается уникальными этапами и продуманными системами улучшений. Игроки могут улучшать своих богинь, увеличивая их способности и приспосабливая их к более сложным уровням. Удобная для игроков система развития делает процесс игры интуитивно понятным и захватывающим. Игра предлагает богатый выбор коллекционных персонажей, каждый из которых обладает своим уникальным стилем и характеристиками. Это добавляет игре элемент стратегического планирования и глубины.


Информация о модах

1. Меню

2. Множитель урона

3. Множитель защиты

4. Режим Бога

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Shiba Wars: Tower Defense TD (Мод меню) 154 Мб Ссылка 2 154 Мб

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