Описание

Shiba Wars – Goddess Defense представляет собой увлекательную игру в жанре Tower Defense, выполненную в стиле аниме и отличающуюся отсутствием системы гача. Эта игра предлагает игрокам возможность собрать коллекцию из более чем 26 уникальных персонажей-богинь и разработать свои стратегии для успешного прохождения сотен уникально созданных уровней.





Каждая богиня в игре имеет свою уникальную тематику и способности, что позволяет игрокам экспериментировать с различными стратегиями и комбинациями. Персонажи могут быть разблокированы по мере прогресса игрока или приобретены напрямую, что позволяет игрокам выбирать подходящих богинь для своей стратегии, не полагаясь на случайный выбор.





"Shiba Wars – Goddess Defense" отличается уникальными этапами и продуманными системами улучшений. Игроки могут улучшать своих богинь, увеличивая их способности и приспосабливая их к более сложным уровням. Удобная для игроков система развития делает процесс игры интуитивно понятным и захватывающим. Игра предлагает богатый выбор коллекционных персонажей, каждый из которых обладает своим уникальным стилем и характеристиками. Это добавляет игре элемент стратегического планирования и глубины.