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Киевская Русь 2 Премиум (Мод, Много золота)

Киевская Русь 2 Премиум (Мод, Много золота) 1.0.22

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Версия:
1.0.22
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Oxiwyle
Категория:
Стратегии / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 190 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 404
Скриншоты
Описание

Киевская Русь 2 — это захватывающая масштабная экономическая стратегия, которая позволяет игрокам погрузиться в уникальную атмосферу средневековья. В этой игре вы встаете во главе небольшого королевства с амбициозной целью превратить его в огромную и могущественную империю.


Игрокам предстоит управлять своим королевством на протяжении разных эпох, что требует внимательного подхода к развитию экономики, исследованию новых технологий и расширению территорий. Постепенное развитие вашего государства позволит вам взять на себя роль героя в эпической истории, оставив свой след в истории.


Одним из ключевых аспектов игры являются стратегические военные действия. Вы будете сражаться с другими странами, защищая свои границы и расширяя влияние своей империи. Это потребует от вас также демонстрации качеств мудрого короля и успешного военачальника, способного принимать решения, которые приведут к победе и процветанию.


Информация о модах

Много золота

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 Теги темы: Много денег

Скачать Киевская Русь 2 Премиум (Мод, Много золота) v1.0.22 MOD APK

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Скачать Киевская Русь 2 Премиум (Мод, Много золота) 190 Мб Ссылка 2 190 Мб

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