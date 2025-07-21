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Red Hunt: Самолеты экшен шутер (Мод, Много денег)

Red Hunt: Самолеты экшен шутер (Мод, Много денег) v1.31.012

Станьте защитником человечества в классическом шутере с вертикальной прокруткой

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Версия:
1.31.012
Требования:
Android 8.1
Разработчик:
PlayStormRed
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 13:48
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 420 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 145
Описание

Red Hunt — это классический шутер с вертикальной прокруткой, который погружает игроков в захватывающее приключение на борту уникального истребителя. Игрокам предстоит взять на себя роль защитника человечества в борьбе против серьёзной угрозы: искусственного интеллекта, вышедшего из-под контроля и направившего свои силы против людей.


В "Red Hunt" игроки должны не только отражать атаки врага, но и совершать рейды в различные точки планеты для нейтрализации угрозы. Игра характеризуется динамичными воздушными сражениями, в которых игроки сталкиваются с разнообразными противниками: от наземных юнитов до стационарных огневых точек и огромных боссов.


Каждый уровень в ней предлагает новые вызовы и возможности, требуя от игроков ловкости, стратегического мышления и быстрой реакции. Разнообразие врагов и уровней делает игру интересной и непредсказуемой.


Информация о модах
  • Игровая валюта не тратится;
  • Вы можете получать бесплатные вещи, не просматривая рекламу.
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 Теги темы: Много денег

Скачать Red Hunt: Самолеты экшен шутер (Мод, Много денег) v1.31.012 MOD APK

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Скачать Red Hunt: Самолеты экшен шутер (Мод, Много денег) 420 Мб Ссылка 2 420 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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