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Sniper Siege: Defend & Destroy (Мод, Много денег)

Sniper Siege: Defend & Destroy (Мод, Много денег) 3.69.0

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Версия:
3.69.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Вчера, 23:48
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 980 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 302
Скриншоты
Описание

В игре Sniper Siege: Defend & Destroy игроки окажутся в мире напряженной и захватывающей охоты, где каждое движение и решение имеют значение. Оснащенные снайперской винтовкой с продольно-скользящим затвором, игроки погружаются в разнообразные среды, от густонаселенных городских джунглей до коварных горных хребтов, где каждый ландшафт требует уникального подхода и стратегии.


Игра предлагает ряд захватывающих миссий, в которых целью является точное уничтожение различных целей. Игрокам необходимо проявлять внимание и терпение, адаптируя свою стратегию к каждой уникальной задаче и среде. Разнообразие миссий поддерживает интерес и вовлеченность, постоянно предлагая новые вызовы и сценарии.


Одной из ключевых особенностей Sniper Siege: Defend & Destroy является высокий уровень реализма. Потрясающая графика и реалистичные звуковые эффекты создают убедительную и погружающую атмосферу, которая дополняет интенсивность и реалистичность игрового процесса. Эти элементы сочетаются, чтобы обеспечить непревзойденные снайперские впечатления, давая игрокам ощущение нахождения в самом центре действия.


Информация о модах

МОД 1


  • Бесплатные награды

МОД 2

  • Ваши деньги увеличиваются по мере того, как вы тратите их в игре.
  • Количество золота, которое вы тратите в игре, увеличивается.
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 Теги темы: Много денег

Скачать Sniper Siege: Defend & Destroy (Мод, Много денег) v3.69.0 MOD APK

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MOD V1 980 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 980 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Sniper Siege: Defend & Destroy (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Leo94
Leo94 24 марта 2024 09:33
Мод не соответствует описанию, почему?
+2
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