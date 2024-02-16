Spider Fighting: Hero Game (Мод меню) 3.1.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Zego Studio
Версия:
3.1.1
Категория:
Обновлено:
Вчера, 21:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 135 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
6
Комментарии:
0
Просмотров:
2 250
Spider Fighting: Hero Games — это новая мобильная игра, которая обещает предоставить увлекательный опыт поклонникам супергеройских приключений. В этой игре игроки погружаются в динамичный мир, где они принимают на себя роль героя, обладающего способностями паука, включая легендарное использование паучьей веревки.
Основная особенность "Spider Fighting: Hero Games" заключается в ее уникальной механике игры с веревками. Игроки будут использовать эту механику для перемещения по огромному городскому ландшафту, преодолевая препятствия и сражаясь с различными врагами. Это добавляет в игру элементы акробатики и динамичности, делая игровой процесс захватывающим и непредсказуемым.
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- Режим бога
- Приобретайте навыки бесплатно
- Покупайте скины бесплатно
- Без рекламы
Скачать Spider Fighting: Hero Game (Мод меню) 3.1.1 взлом
Скачать из Google Play
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство