Spider Fighter 3 - это уникальная тренировочная площадка для тех, кто мечтает оттачивать свои навыки Человека-паука. В этой захватывающей игре вы встанете на защиту мирной жизни горожан и столкнетесь с известными мафиози и их бандами в третьей главе этой захватывающей истории.
На протяжении всего квеста вас будут ожидать физические и умственные трудности, которые вы должны преодолеть, чтобы стать настоящим героем и защитником справедливости. Борьба с темными группировками интересов и защита города станут вашей повседневной рутиной, и только самые лучшие супергерои смогут пройти через все испытания.
Spider Fighter 3 - это не просто игра, это возможность прочувствовать на себе ответственность за благополучие города и стать готовым к любым вызовам и конфликтам. Так что присоединяйтесь к Человеку-пауку в его борьбе за справедливость и порядок в городе!
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- Тупой враг
- Нет уменьшения наличных денег
- Требуется осколков 0
- Нет уменьшения количества осколков героев
- Удалить всю рекламу и Премиум
МОД 2
- Неограниченные деньги. (Деньги увеличиваются при трате!)
Скачать Spider Fighter 3 (Мод меню) v3.41.0 MOD APK
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