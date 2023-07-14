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Spider Hero 2 (Мод, Много денег)

Spider Hero 2 (Мод, Много денег) 2.36.0

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Версия:
2.36.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Superhero Academy
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
31 138
Скриншоты
Описание

Spider Hero 2 — экшн-игра с уникальным геймплеем, в которую можно играть только пальцами. Нет необходимости использовать мышь, клавиатуру или контроллер. Вас удивит увлекательный и интересный игровой процесс! Помогите Человеку-пауку спасти город в этой веселой супергеройской симуляции! Человек-паук вернулся в свою первую игру за десятилетие, и она больше, чем когда-либо!


С семью уровнями и ассортиментом обновленных врагов, таких как злодеи, дроны и моторизованные ховербайки, вы обязательно будете готовы к захватывающей битве! Испытайте, каково это быть настоящим супергероем с новыми гаджетами и средами, которые меняются день ото дня, пока вы бежите по 6 знаковым городам. Сможете ли вы спасти их всех? Загрузите Spider Hero 2 сегодня, чтобы получить захватывающий симулятор супергероя!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Тупой враг (Мод бога)
  • Денежные средства не уменьшаются
  • Осколок не уменьшается
  • Стоимость осколка героя 0
  • Навязчивая реклама удалена
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 Теги темы: Много денег

Скачать Spider Hero 2 (Мод, Много денег) v2.36.0 MOD APK

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Скачать Spider Hero 2 (Мод, Много денег) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

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Отзывы о Spider Hero 2 (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Рскд
Рскд 14 июля 2023 19:07
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