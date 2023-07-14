Описание

Spider Hero 2 — экшн-игра с уникальным геймплеем, в которую можно играть только пальцами. Нет необходимости использовать мышь, клавиатуру или контроллер. Вас удивит увлекательный и интересный игровой процесс! Помогите Человеку-пауку спасти город в этой веселой супергеройской симуляции! Человек-паук вернулся в свою первую игру за десятилетие, и она больше, чем когда-либо!





С семью уровнями и ассортиментом обновленных врагов, таких как злодеи, дроны и моторизованные ховербайки, вы обязательно будете готовы к захватывающей битве! Испытайте, каково это быть настоящим супергероем с новыми гаджетами и средами, которые меняются день ото дня, пока вы бежите по 6 знаковым городам. Сможете ли вы спасти их всех? Загрузите Spider Hero 2 сегодня, чтобы получить захватывающий симулятор супергероя!