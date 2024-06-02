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Snake Merge: холостой io игра (Мод, Много наград)

Snake Merge: холостой io игра (Мод, Много наград) 1.6.0

19
1
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hippo Lab
Версия:
1.6.0
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 67 Мб
id приложения:
com.snake.io.slither.merge.fun.game
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
19
Комментарии:
0
Просмотров:
3 882

Snake Merge: idle&io Game предлагает восхитительное слияние любимого жанра .io и синтетического игрового процесса в панораме аркадных игр. Представьте себе вселенную, в которой вы можете присоединиться к ностальгии по играм со змеями и восторгу от игр на синтезе — добро пожаловать в Snake Merge. В этой игре оба эти мира встречаются в исключительной гармонии развлечений.


Погрузившись в Snake Merge: idle&io Game, вы вернетесь к простой, но увлекательной игре. Вы начинаете как крошечная змейка, прокладывая себе путь через море еды, стремясь становиться больше и сильнее с каждым укусом. Подобно выживанию сильнейших, ваша цель — не только рост, но и перехитрить змей других игроков, чтобы остаться в живых как можно дольше. Это заряженное адреналином возрождение классической игры «Змейка», теперь дополненное онлайн-соревнованиями в таблице лидеров, которые поднимут ваш соревновательный дух на новый уровень.


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Информация о модах

Увеличенные награды

Скачать Snake Merge: холостой io игра (Мод, Много наград) 1.6.0 взлом

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67 Мб
Ссылка 2
67 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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