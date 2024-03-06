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Castlevania: SotN (Мод Меню)

Castlevania: SotN (Мод Меню) 1.0.5

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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
KONAMI
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 227 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 853
Скриншоты
Описание

Castlevania: Symphony of the Night (SotN) — это игра, которая привнесет знакомые и незабываемые впечатления своим игрокам, представляя новую версию этой классической игры. Если вы страстный поклонник консольных ролевых игр, особенно с элементами ужаса и приключений о вампирах, то SotN будет для вас особенно знакомой и увлекательной.


Эта игра унаследовала лучшие элементы классических ролевых игр и ужастиков, предоставляя вам захватывающий опыт приключений и битв с необычными врагами. Основанная на основной теме ужасов, Castlevania: SotN погрузит вас в мрачный и таинственный мир, где вы столкнетесь с вампирами, монстрами и загадочными событиями. Игра привлекла свою аудиторию не только увлекательным геймплеем, но и прекрасной визуальной и звуковой атмосферой. Комиксы, фильмы и предыдущие версии консольных игр этой серии помогли ей завоевать сердца многих игроков.


Построение платформы и разработка Castlevania: Symphony of the Night заняли много времени, чтобы достичь такого уровня качества, как сегодня. Игра получила заслуженный успех благодаря своей уникальности, качественному исполнению и преданности своей аудитории. Если вы хотите погрузиться в захватывающий и увлекательный мир вампиров и ужасов, то Castlevania: Symphony of the Night — это игра, которая позволит вам пережить эти незабываемые моменты и создаст неповторимую атмосферу в каждом вашем приключении.


Информация о модах

Меню модов

Неограниченное здоровье

Неограниченное количество сердец

Неограниченная магическая сила

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Castlevania: SotN (Мод Меню) v1.0.5 MOD APK

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MOD 227 Мб MOD (Ссылка 2) 227 Мб

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