android-1.ru / Игры / Платные / Cytus II
Cytus II

Cytus II 5.0.13

1
0
Скачать (2.9 Гб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Rayark International Limited
Версия:
5.0.13
Категория:
Платные / Музыкальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 2.9 Гб
id приложения:
com.rayark.cytus2
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 482

Cytus II - это уникальная игра, которая открывает перед игроками захватывающий и эмоциональный мир музыки и историй. Она является продолжением успешной первой части игры и стремится предоставить еще более реалистичный опыт воспроизведения музыки.


В Cytus II каждая песня имеет свою собственную историю и характер, которые передаются через виртуальных персонажей и их взаимодействие. Игрокам предстоит воссоздать эти захватывающие истории, погружаясь в динамичную музыкальную индустрию этой фантастической планеты.


В игре вы будете соприкасаться с различными жанрами музыки и исполнять музыкальные композиции, используя свои рефлексы и ритмическое чувство. Время от времени окружающая среда в игре может быть тихой и спокойной, а иногда становится хаотичной и наполненной грохотом битов. В этом мире музыка играет важную роль и является неотъемлемой частью повседневной жизни его обитателей.


Скриншоты

Информация о модах

Полная игра


КАК СКАЧАТЬ APKS/ZIP


1. Загрузите файлы .apks или .zip с веб-сайта

2. Загрузите установщик разделенных APK (SAI)

3. Откройте SAI, перейдите в настройки и активируйте подпись перед установкой (для не-ROOT)

4. Установите APK и выберите оба файлы и нажмите «Установить»

. 5. Наслаждайтесь.


Как установить .apks?

Скачать Cytus II 5.0.13 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Cytus II 2.9 Гб Ссылка 2 2.9 Гб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Viticulture (Полная версия)
Viticulture (Полная версия)
Версия: 9
Absolute Drift (Полная версия)
Absolute Drift (Полная версия)
Версия: 1.0.11
Slendrina: The Cellar (Полная версия)
Slendrina: The Cellar (Полная версия)
Версия: 1.8.6
Игры для детей от 2 до 4 лет (Мод, Unlocked)
Игры для детей от 2 до 4 лет (Мод, Unlocked)
Версия: 1.99
Shredder Шахматы
Shredder Шахматы
Версия: 1.5.1
SparkChess Pro
SparkChess Pro
Версия: 17.0.0
Vandals (Полная версия)
Vandals (Полная версия)
Версия: 1.1.15
Hot Lap League: Гоночная Mания (Полная версия)
Hot Lap League: Гоночная Mания (Полная версия)
Версия: 1.02.11879

Отзывы о Cytus II


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив