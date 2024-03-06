Cytus II 5.0.13
Cytus II - это уникальная игра, которая открывает перед игроками захватывающий и эмоциональный мир музыки и историй. Она является продолжением успешной первой части игры и стремится предоставить еще более реалистичный опыт воспроизведения музыки.
В Cytus II каждая песня имеет свою собственную историю и характер, которые передаются через виртуальных персонажей и их взаимодействие. Игрокам предстоит воссоздать эти захватывающие истории, погружаясь в динамичную музыкальную индустрию этой фантастической планеты.
В игре вы будете соприкасаться с различными жанрами музыки и исполнять музыкальные композиции, используя свои рефлексы и ритмическое чувство. Время от времени окружающая среда в игре может быть тихой и спокойной, а иногда становится хаотичной и наполненной грохотом битов. В этом мире музыка играет важную роль и является неотъемлемой частью повседневной жизни его обитателей.
Полная игра
КАК СКАЧАТЬ APKS/ZIP
1. Загрузите файлы .apks или .zip с веб-сайта
2. Загрузите установщик разделенных APK (SAI)
3. Откройте SAI, перейдите в настройки и активируйте подпись перед установкой (для не-ROOT)
4. Установите APK и выберите оба файлы и нажмите «Установить»
. 5. Наслаждайтесь.
Скачать Cytus II 5.0.13 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство