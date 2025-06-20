Описание

Slendrina: The Cellar - это хоррор-приключение, в котором игроки сталкиваются с жуткой барышней, известной как Слендрина, проживающей в подвале заброшенного особняка. Это мрачное строение само по себе вызывает ужас, а подземные помещения лишь усиливают удручающую атмосферу для всех, кто оказывается здесь.





Цель игроков - найти восемь книг, которые имеют огромное значение для Слендрины, и после этого успешно покинуть лабиринт подземелья. Однако существует несколько препятствий на пути к достижению цели. Локация полна закрытых дверей, требующих ключей, которые разбросаны по всему подвалу. К тому же, сама Слендрина постоянно бродит по лабиринту, и игрокам необходимо избегать ее и не попадаться ей на глаза.





Для выживания и освобождения из подвала потребуются крепкие нервы и быстрая реакция. "Slendrina: The Cellar" предлагает напряженную игровую атмосферу, где вы должны оставаться настороже, собирать ключи и избегать опасности, чтобы спастись и выбраться на свободу из зловещего подземелья.