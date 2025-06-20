android-1.ru / Игры / Приключения / Slendrina: The Cellar (Мод, Unlocked)
Slendrina: The Cellar (Мод, Unlocked)

Slendrina: The Cellar (Мод, Unlocked) 1.8.8

5
3
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.8.8
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
DVloper
Категория:
Приключения / Платные
Обновлено:
Сегодня, 13:57
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 108 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 532
Скриншоты
Описание

Slendrina: The Cellar - это хоррор-приключение, в котором игроки сталкиваются с жуткой барышней, известной как Слендрина, проживающей в подвале заброшенного особняка. Это мрачное строение само по себе вызывает ужас, а подземные помещения лишь усиливают удручающую атмосферу для всех, кто оказывается здесь.


Цель игроков - найти восемь книг, которые имеют огромное значение для Слендрины, и после этого успешно покинуть лабиринт подземелья. Однако существует несколько препятствий на пути к достижению цели. Локация полна закрытых дверей, требующих ключей, которые разбросаны по всему подвалу. К тому же, сама Слендрина постоянно бродит по лабиринту, и игрокам необходимо избегать ее и не попадаться ей на глаза.


Для выживания и освобождения из подвала потребуются крепкие нервы и быстрая реакция. "Slendrina: The Cellar" предлагает напряженную игровую атмосферу, где вы должны оставаться настороже, собирать ключи и избегать опасности, чтобы спастись и выбраться на свободу из зловещего подземелья.


Информация о модах

Разблокируйте полную платную версию.

Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры
 Теги темы: Хоррор, Unlocked

Скачать Slendrina: The Cellar (Мод, Unlocked) v1.8.8 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Slendrina: The Cellar (Мод, Unlocked) 108 Мб Ссылка 2 108 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Снайперский удар: Военная игра (Полная версия)
Снайперский удар: Военная игра (Полная версия)
Version: 2.0
OXENFREE II: Пропавшие сигналы (Полная версия)
OXENFREE II: Пропавшие сигналы (Полная версия)
Version: 1.5.7
Unturned (Мод, Без рекламы)
Unturned (Мод, Без рекламы)
Version: 3.3.8
Игры для детей от 2 до 4 лет (Мод, Unlocked)
Игры для детей от 2 до 4 лет (Мод, Unlocked)
Version: 1.99
Shredder Шахматы
Shredder Шахматы
Version: 1.6
SparkChess Pro
SparkChess Pro
Version: 18.1.1
Vandals (Полная версия)
Vandals (Полная версия)
Version: 1.1.15
Lost in Play (Мод, Unlocked)
Lost in Play (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.2043

Отзывы о Slendrina: The Cellar (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив