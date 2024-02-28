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OXENFREE II: Пропавшие сигналы (Полная версия)

OXENFREE II: Пропавшие сигналы (Полная версия) 1.5.3

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Требования:
Android 10
Разработчик:
Netflix, Inc.
Версия:
1.5.3
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
id приложения:
com.netflix.NGP.Oxenfree2LostSignals
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 437

OXENFREE II: Lost Signals - это захватывающая приключенческая игра, которая подарит игрокам уникальное и захватывающее путешествие, полное тайн и опасностей. В игре вы возьмете на себя роль Райли, молодой девушки, являющейся оператором радиостанции и обладающей особыми способностями.


События развернутся на загадочном острове, где внезапно появляются необычные сигналы, мешающие местному оборудованию связи и вещанию. Райли, заинтригованная этой загадкой, решает самостоятельно разобраться в происходящем и начинает собственное расследование. По мере продвижения в игре, вы обнаружите ключевые подсказки и откроете тайны, связанные с прошлыми событиями на острове.


Вам предстоит исследовать различные локации, взаимодействовать с другими персонажами, принимать важные решения и использовать свои способности, чтобы раскрыть тайну и разобраться в том, что происходит на острове. Ваш выбор и действия будут иметь влияние на развитие сюжета и исход игры.


OXENFREE II: Lost Signals обещает увлекательное и эмоциональное приключение, которое оставит вас в напряжении, предлагая неожиданные повороты сюжета и увлекательные головоломки. Готовьтесь к захватывающему опыту и погрузитесь в мир тайн и загадок в этой захватывающей приключенческой игре.


Скриншоты

Информация о модах

Разблокирована полная версия

Скачать OXENFREE II: Пропавшие сигналы (Полная версия) 1.5.3 взлом

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Скачать OXENFREE II: Пропавшие сигналы (Полная версия)
1.9 Гб
Ссылка 2
1.9 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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