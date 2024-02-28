Версия:
1.7.8
Требования:
Android 9
Разработчик:
mobirix
Категория:
Обновлено:
Вчера, 13:59
Возраст:
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
930
Описание
Stellar Knight Idle - это захватывающая игра, где вы можете стать могучим звездным рыцарем и погрузиться в эпическое приключение. Ваша цель - преодолеть хаос, который охватил мир Калии.
Игра предлагает потрясающую графику и ослепительные эффекты навыков, которые позволят вам ощутить себя настоящим героем. Вы сможете развивать своего персонажа, повышая его уровень и улучшая навыки, чтобы справиться с мощными врагами и боссами. Однако, что делает Stellar Knight Idle особенным, так это то, что вы можете играть в нее в режиме простоя. Это означает, что ваш персонаж будет продолжать сражаться и собирать награды, даже когда вы не играете. Таким образом, вы можете наслаждаться игрой даже во время отсутствия.
Информация о модах
- Меню Мод
- Режим Бога
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