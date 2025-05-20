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Lost in Play (Мод, Unlocked)

Lost in Play (Мод, Unlocked) 1.0.2043

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Версия:
1.0.2043
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Snapbreak
Категория:
Приключения / На русском / Без интернета
Обновлено:
Сегодня, 16:36
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 738 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
14 772
Скриншоты
Описание

Lost in Play — это увлекательное приключение, которое переносит вас в волшебный мир детского воображения, где брат и сестра отправляются в эпическое путешествие в поисках дороги домой. По пути они сталкиваются с рогатым чудовищем, заводят знакомства с эксцентричными гоблинами и погружаются в фантастические приключения. Игровой процесс сочетает в себе элементы головоломок и исследования, создавая уникальную атмосферу, которая держит в напряжении и одновременно радует своей сказочностью.


Игра наполнена загадками и мини-играми, каждая из которых по-своему уникальна. Вас ждут волшебные чаепития, дуэли с пиратскими чайками и возможность помочь лягушкам освободить меч из камня. Lost in Play предлагает яркий и сказочный мир, полный неожиданных поворотов и запоминающихся персонажей, который подарит вам множество часов радости и удовольствия, пробуждая в каждом игроке ностальгию и стремление к новым открытиям.


Информация о модах
  • Все куплено
  • Все уровни разблокированы
  • Премиум куплен


Примечание . Чтобы разблокировать полную версию, перезапустите игру после первого запуска.

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Lost in Play (Мод, Unlocked) v1.0.2043 MOD APK

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Старые версии Lost in Play
Version 1.0.2017

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Lost in Play (Мод, Unlocked)


Комментарии (6)
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VerON
VerON 28 ноября 2024 07:25
Игра работает не стабильно. 5 минут игры и приложение слетает. Пофиксите этот баг, дабы играть невозможно.
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 13 июля 2023 17:02
Гость Влад,
скоро должен появится взлом.

Добавили разблокированную версию
+1
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Гость Влад
Гость Влад 13 июля 2023 06:33
Это не полная версия
0
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Там сусликов
Там сусликов 13 июля 2023 04:57
Взломайте игру пожалуйста
+4
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Lensifal
Lensifal Администраторы 12 июля 2023 20:20
Алкаш, так и сказано

Дизлайкайте меня
-11
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Алкаш
Алкаш 12 июля 2023 20:19
Игра не взломанная, обычная версия
0
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