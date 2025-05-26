Machinarium (Встроенный кэш) 3.2.2
Робот, любовь и загадки: нарисованный квест с душой и хрупкой надеждой
Machinarium — это приключенческий квест от Amanita Design, где ты помогаешь маленькому роботу с амнезией выбраться со свалки, разыскать любимую и спасти город от механических бандитов. Каждые пять минут — это новый экран, интерактивная сцена, логическая задача и меланхоличная нотка в уникальном мире ручной рисовки. Игра не торопит, а погружает — в атмосферу, детали и чувство одиночества.
Головоломки решаются с помощью предметов, подбора действий и наблюдательности, а взаимодействовать можно только с тем, что находится в пределах досягаемости. Робот умеет растягиваться, чтобы дотянуться до нужного места, и сжиматься, чтобы пролезть в узкие проходы. Визуальный стиль, музыка и внимание к мелочам делают Machinarium не просто игрой, а крошечной поэтичной историей без слов, но с большим сердцем.
Полная версия игры
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.