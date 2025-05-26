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Machinarium (Встроенный кэш)

Machinarium (Встроенный кэш) 3.2.2

Робот, любовь и загадки: нарисованный квест с душой и хрупкой надеждой
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Версия:
3.2.2
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Amanita Design
Категория:
Приключения / Платные / На русском / Без интернета
Обновлено:
Сегодня, 13:14
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 253 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
148 810
Скриншоты
Описание

Machinarium — это приключенческий квест от Amanita Design, где ты помогаешь маленькому роботу с амнезией выбраться со свалки, разыскать любимую и спасти город от механических бандитов. Каждые пять минут — это новый экран, интерактивная сцена, логическая задача и меланхоличная нотка в уникальном мире ручной рисовки. Игра не торопит, а погружает — в атмосферу, детали и чувство одиночества.


Головоломки решаются с помощью предметов, подбора действий и наблюдательности, а взаимодействовать можно только с тем, что находится в пределах досягаемости. Робот умеет растягиваться, чтобы дотянуться до нужного места, и сжиматься, чтобы пролезть в узкие проходы. Визуальный стиль, музыка и внимание к мелочам делают Machinarium не просто игрой, а крошечной поэтичной историей без слов, но с большим сердцем.


Информация о модах

Полная версия игры

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Сюжетные приключения на Андроид
Сюжетные приключения на Андроид
 Теги темы: Встроенный кэш

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Скачать Machinarium (Встроенный кэш) 253 Мб Ссылка 2 253 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Machinarium (Встроенный кэш)


Комментарии (8)
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.
. 26 июня 2022 13:00
Вобще класс, качаю не первый раз и не желею.
+12
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Гость гостевия
Гость гостевия 17 июня 2022 23:13
Тел четь не здох когда скачал
-3
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Lensifal
Lensifal Администраторы 13 июня 2022 17:54
Овшвовтов,
спасибо за хороший комент))
+2
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Овшвовтов
Овшвовтов 13 июня 2022 17:37
Вируса нет, всё супер, спасибо!
+10
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Lensifal
Lensifal Администраторы 11 июня 2022 08:17
Не знаю,
нет
+6
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Не знаю
Не знаю 10 июня 2022 19:33
а вирусов нету?
+5
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Xx_Kirillka_xX
Xx_Kirillka_xX 18 марта 2021 14:46
Дима,
попробуй скачать с другого сайта
+7
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Дима
Дима 14 февраля 2021 21:19
Остановилось скачивание на 64 процентах и больше качает че делать

+8
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