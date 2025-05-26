Описание

Machinarium — это приключенческий квест от Amanita Design, где ты помогаешь маленькому роботу с амнезией выбраться со свалки, разыскать любимую и спасти город от механических бандитов. Каждые пять минут — это новый экран, интерактивная сцена, логическая задача и меланхоличная нотка в уникальном мире ручной рисовки. Игра не торопит, а погружает — в атмосферу, детали и чувство одиночества.





Головоломки решаются с помощью предметов, подбора действий и наблюдательности, а взаимодействовать можно только с тем, что находится в пределах досягаемости. Робот умеет растягиваться, чтобы дотянуться до нужного места, и сжиматься, чтобы пролезть в узкие проходы. Визуальный стиль, музыка и внимание к мелочам делают Machinarium не просто игрой, а крошечной поэтичной историей без слов, но с большим сердцем.