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Staff! - Веселый симулятор жизни (Мод, Много денег/без рекламы)

Staff! - Веселый симулятор жизни (Мод, Много денег/без рекламы) v1.2.19

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Версия:
1.2.19
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SayGames
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады / Головоломки / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 17:25
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
15 455
Описание

Staff! - это увлекательный симулятор жизни, который предоставляет игрокам возможность виртуально пережить разнообразные аспекты жизни, начиная от ежедневных обязанностей и заканчивая выбором карьеры и личной жизни. В этой игре важно следить за различными аспектами вашего персонажа, такими как питание, сон, работа, отношения и многое другое.


Игрокам предоставляется широкий диапазон возможностей и выборов, которые будут влиять на судьбу и успех их персонажа. Выбор карьеры, взаимоотношения с другими персонажами, управление финансами - все это имеет значение, и игроки должны принимать взвешенные решения, чтобы достичь успеха.


Главной целью игры является создание наилучшей жизни для вашего персонажа, но это не всегда легко. Вам предстоит балансировать между различными аспектами жизни и решать разнообразные проблемы, которые могут возникнуть на пути.



Информация о модах
  • Бесконечные деньги

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 Теги темы: Много денег, Без рекламы

Скачать Staff! - Веселый симулятор жизни (Мод, Много денег/без рекламы) v1.2.19 MOD APK

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Скачать Staff! - Веселый симулятор жизни (Мод, Много денег/без рекламы) 104 Мб Ссылка 2 104 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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