Вы бизнес-менеджер в новом мире, который предлагает вам бесчисленные возможности изменить мир к лучшему. APK-файл DesignVille Mod погружает вас в захватывающий и захватывающий мир бизнеса, где вы должны сделать все возможное, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.



DesignVille предлагается с тремя различными темами, между которыми очень легко переключаться. Каждая тема имеет свои уникальные рабочие последовательности, поэтому она всегда будет разной и никогда не надоест. Проложите свой путь через мир Business Power Rangers. Присоединяйтесь к Business Power Rangers уже сегодня!





Дизайнвиль: merge, дизайн домов, садов и интерьера (Мод, Много денег) - Окунитесь в увлекательную историю вместе с интересными персонажами, выполняйте множество заказов на ремонт домов своих клиентов, дайте волю своей фантазии и создавайте уникальный дизайн для каждой комнаты. Исполняйте свою давнюю мечту, развивайте свою большую студию по дизайну интерьеров. В игре имеется потрясающая графика и дизайн, довольно простая и захватывающая игра, находите, собирайте элементы и объединяйте их чтобы создать нечто новое.