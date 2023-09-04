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Дизайнвиль: Merge & Дизайн (Мод, Много денег)

Дизайнвиль: Merge & Дизайн (Мод, Много денег) 1.135.1

Развивайте свою карьеру и студию дизайна интерьеров
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4
Скачать (595 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
TAPCLAP
Версия:
1.135.1
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады / Головоломки / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 595 Мб
id приложения:
com.tapclap.designville.merge
Русский язык:
Есть
Лайков:
3
Комментарии:
1
Просмотров:
11 026

Вы бизнес-менеджер в новом мире, который предлагает вам бесчисленные возможности изменить мир к лучшему. APK-файл DesignVille Mod погружает вас в захватывающий и захватывающий мир бизнеса, где вы должны сделать все возможное, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.


DesignVille предлагается с тремя различными темами, между которыми очень легко переключаться. Каждая тема имеет свои уникальные рабочие последовательности, поэтому она всегда будет разной и никогда не надоест. Проложите свой путь через мир Business Power Rangers. Присоединяйтесь к Business Power Rangers уже сегодня!


Дизайнвиль: merge, дизайн домов, садов и интерьера (Мод, Много денег) - Окунитесь в увлекательную историю вместе с интересными персонажами, выполняйте множество заказов на ремонт домов своих клиентов, дайте волю своей фантазии и создавайте уникальный дизайн для каждой комнаты. Исполняйте свою давнюю мечту, развивайте свою большую студию по дизайну интерьеров. В игре имеется потрясающая графика и дизайн, довольно простая и захватывающая игра, находите, собирайте элементы и объединяйте их чтобы создать нечто новое.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Дизайнвиль: Merge & Дизайн (Мод, Много денег) 1.135.1 взлом

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Скачать Дизайнвиль: Merge & Дизайн (Мод, Много денег)
595 Мб
Ссылка 2
595 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Дизайнвиль: Merge & Дизайн (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Ирина
Ирина 13 апреля 2023 22:01
Игра просто не работает. Требует поднять уровень и получить подарки. Переходишь на игровое поле, а там всё "мёртвое" не реагирует ни на какие нажатия совсем(((
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