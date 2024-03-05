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Beatstar - прикоснись к музыке (Мод, Высокий балл)

Beatstar - прикоснись к музыке (Мод, Высокий балл) 36.0.0.8543

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Версия:
36.0.0.8543
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Space Ape
Категория:
Музыкальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 135 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 087
Скриншоты
Описание

Beatstar - это захватывающая музыкальная игра, которая позволяет игрокам наслаждаться мелодиями от известных исполнителей и испытать удовольствие от их музыки через интерактивное геймплей.


В игре игрокам предстоит столкнуться с разнообразными музыкальными композициями, представленными в виде различных элементов на экране. Их задача - нажимать на соответствующие элементы в нужное время и в правильной последовательности, чтобы сохранить ритм и набрать как можно больше очков. Это требует хорошей координации и реакции.


Одной из особенностей Beatstar является разнообразие музыкальных треков и исполнителей, представленных в игре. Это означает, что игроки могут выбирать из множества песен, которые соответствуют их музыкальным вкусам. Независимо от того, любите ли вы популярную музыку, рок, хип-хоп или другие жанры, в Beatstar вы найдете что-то по своему вкусу.



Информация о модах
  • MOD 1
    • МОД МЕНЮ
    • Авто идеально
    • Высокий балл
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Скачать Beatstar - прикоснись к музыке (Мод, Высокий балл) v36.0.0.8543 MOD APK

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Скачать Beatstar - прикоснись к музыке (Мод, Высокий балл) 135 Мб Ссылка 2 135 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Beatstar - прикоснись к музыке (Мод, Высокий балл)


Комментарии (1)
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Гость Рома
Гость Рома 30 августа 2023 04:10
Вышло обновление
0
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