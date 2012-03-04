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SUPERSTAR STARSHIP (Мод меню)

SUPERSTAR STARSHIP (Мод меню) 3.22.4

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Версия:
3.22.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Dalcomsoft, Inc.
Категория:
Музыкальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 246 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
90
Скриншоты
Описание

SUPERSTAR STARSHIP — это увлекательная музыкальная игра, позволяющая вам прочувствовать музыку ваших кумиров из группы Starship. Погрузитесь в ритмичный игровой процесс, наслаждаясь известными хитами и песнями любимых исполнителей. SUPERSTAR STARSHIP предлагает уникальный опыт взаимодействия с музыкой, позволяя вам не только слушать, но и активно участвовать в создании ритма, синхронизируясь с каждым битом и мелодией. Благодаря регулярным обновлениям, включая новые песни каждую неделю, игра всегда остается свежей и интересной для всех поклонников музыки.


Одной из ключевых особенностей SUPERSTAR STARSHIP является возможность собирать карты артистов с различными тематиками, создавая свою персонализированную коллекцию. Эти карты не только служат воспоминаниями о любимых исполнителях, но и могут быть улучшены до уровня R, что приносит чувство достижения и увеличивает ценность вашей коллекции. Исследуйте специальные музыкальные пакеты с голосами артистов Starship, делая прослушивание музыки еще более уникальным и захватывающим. SUPERSTAR STARSHIP сочетает в себе элементы ритм-игры и коллекционирования, предоставляя вам разнообразный музыкальный опыт и возможность стать настоящей звездой вместе с вашими кумирами!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Автоматическое воспроизведение
  • Всегда супер перфер
  • Всегда предпочитаю
  • Всегда хорошо
  • Всегда Мисс
  • Скорость игры
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 Теги темы: Мод меню

Скачать SUPERSTAR STARSHIP (Мод меню) v3.22.4 MOD APK

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Скачать SUPERSTAR STARSHIP (Мод меню) 246 Мб Ссылка 2 246 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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