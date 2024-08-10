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Bicycle Extreme Rider 3D (Мод, Много денег)

Bicycle Extreme Rider 3D (Мод, Много денег) 2.8

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Версия:
2.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
EONEvolve
Категория:
Спортивные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 352 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
35
Скриншоты
Описание

Bicycle Extreme Rider 3D — это захватывающая мобильная игра, которая погружает вас в мир экстремальной езды на велосипеде. Исследуйте фантастические ландшафты, наполненные бездорожьем, крутыми склонами и уникальными трассами, которые бросают вызов вашим навыкам и смелости. В роли опытного велосипедиста вы будете выполнять головокружительные трюки, преодолевать сложные препятствия и соревноваться с другими игроками за звание лучшего райдера. Каждая поездка становится уникальным приключением, полным адреналина и незабываемых моментов.


В Bicycle Extreme Rider 3D вас ждут разнообразные режимы игры, включая свободное катание, соревнования и специальные испытания, которые помогут вам развивать свои навыки и совершенствовать технику. Улучшайте свой велосипед, открывайте новые трюки и маршруты, чтобы стать настоящим мастером экстремальной езды. Наслаждайтесь потрясающей 3D-графикой и реалистичной физикой, которая делает каждое движение максимально плавным и естественным. Присоединяйтесь к сообществу миллионов игроков по всему миру, делитесь своими достижениями и соревнуйтесь за лучшие результаты. Bicycle Extreme Rider 3D — идеальный выбор для всех любителей активного отдыха и адреналиновых приключений!


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

Скачать Bicycle Extreme Rider 3D (Мод, Много денег) v2.8 MOD APK

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Скачать Bicycle Extreme Rider 3D (Мод, Много денег) 352 Мб Ссылка 2 352 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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