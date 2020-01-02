Soccer Manager 2025 — станьте лучшим футбольным менеджером и возглавьте свои любимые клубы в этом передовом симуляторе футбольного менеджмента. Управляйте реальными игроками, организуйте успешные трансферы и ведите свои команды к победам на самых престижных турнирах. В Soccer Manager 2025 вам предоставляется полный тактический контроль над клубом, позволяя развивать его стратегически, не выходя из дома. Разрабатывайте уникальные игровые планы, анализируйте выступления игроков и принимайте ключевые решения, которые приведут ваш клуб к вершинам славы.
С более чем 90 лигами, охватывающими 54 страны, и свыше 25 000 лицензированных FIFPRO игроков, SM25 предлагает самый реалистичный опыт футбольного менеджмента. Независимо от того, управляете ли вы маленьким клубом с большими амбициями или мировым гигантом, игра предоставляет все необходимые инструменты для достижения успеха и признания в мире футбола. Конкурируйте с менеджерами со всего мира, участвуйте в международных турнирах и стройте свою футбольную империю в Soccer Manager 2025 — самом реалистичном симуляторе футбольного менеджмента на рынке!
1. Бесплатное неограниченное обучение
2. Бесплатные возможности
3. Улучшение возможностей 1 золото
4. Никакой рекламы
5. Игрок в центре внимания 1 золото
6. Возможности начинаются с уровня 3
7. Улучшение стадиона 1 золото
8. Неограниченные деньги (спонсорский контракт)
9. Разблокирован национальный менеджер
10. Максимальная мораль
11. Максимальная физическая подготовка
12. Максимальный потенциал
13. Неограниченные черты характера менеджера
14. Всегда принимать повторный контракт
15. Новый контракт на 100 месяцев
Скачать Soccer Manager 2025 - Футбол (мод, Unlocked) v1.2.1 MOD APK
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