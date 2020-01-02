Описание

Soccer Manager 2025 — станьте лучшим футбольным менеджером и возглавьте свои любимые клубы в этом передовом симуляторе футбольного менеджмента. Управляйте реальными игроками, организуйте успешные трансферы и ведите свои команды к победам на самых престижных турнирах. В Soccer Manager 2025 вам предоставляется полный тактический контроль над клубом, позволяя развивать его стратегически, не выходя из дома. Разрабатывайте уникальные игровые планы, анализируйте выступления игроков и принимайте ключевые решения, которые приведут ваш клуб к вершинам славы.





С более чем 90 лигами, охватывающими 54 страны, и свыше 25 000 лицензированных FIFPRO игроков, SM25 предлагает самый реалистичный опыт футбольного менеджмента. Независимо от того, управляете ли вы маленьким клубом с большими амбициями или мировым гигантом, игра предоставляет все необходимые инструменты для достижения успеха и признания в мире футбола. Конкурируйте с менеджерами со всего мира, участвуйте в международных турнирах и стройте свою футбольную империю в Soccer Manager 2025 — самом реалистичном симуляторе футбольного менеджмента на рынке!