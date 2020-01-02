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Soccer Manager 2025 - Футбол (мод, Unlocked)

Soccer Manager 2025 - Футбол (мод, Unlocked) 1.2.1

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Версия:
1.2.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Invincibles Studio Ltd
Категория:
Спортивные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 280
Скриншоты
Описание

Soccer Manager 2025 — станьте лучшим футбольным менеджером и возглавьте свои любимые клубы в этом передовом симуляторе футбольного менеджмента. Управляйте реальными игроками, организуйте успешные трансферы и ведите свои команды к победам на самых престижных турнирах. В Soccer Manager 2025 вам предоставляется полный тактический контроль над клубом, позволяя развивать его стратегически, не выходя из дома. Разрабатывайте уникальные игровые планы, анализируйте выступления игроков и принимайте ключевые решения, которые приведут ваш клуб к вершинам славы.


С более чем 90 лигами, охватывающими 54 страны, и свыше 25 000 лицензированных FIFPRO игроков, SM25 предлагает самый реалистичный опыт футбольного менеджмента. Независимо от того, управляете ли вы маленьким клубом с большими амбициями или мировым гигантом, игра предоставляет все необходимые инструменты для достижения успеха и признания в мире футбола. Конкурируйте с менеджерами со всего мира, участвуйте в международных турнирах и стройте свою футбольную империю в Soccer Manager 2025 — самом реалистичном симуляторе футбольного менеджмента на рынке!


Информация о модах

1. Бесплатное неограниченное обучение

2. Бесплатные возможности

3. Улучшение возможностей 1 золото

4. Никакой рекламы

5. Игрок в центре внимания 1 золото

6. Возможности начинаются с уровня 3

7. Улучшение стадиона 1 золото

8. Неограниченные деньги (спонсорский контракт)

9. Разблокирован национальный менеджер

10. Максимальная мораль

11. Максимальная физическая подготовка

12. Максимальный потенциал

13. Неограниченные черты характера менеджера

14. Всегда принимать повторный контракт

15. Новый контракт на 100 месяцев

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Soccer Manager 2025 - Футбол (мод, Unlocked) v1.2.1 MOD APK

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Скачать Soccer Manager 2025 - Футбол (мод, Unlocked) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб
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Старые версии Soccer Manager 2025 - Футбол
Version 1.1.0 Version 1.1.2 Version TG 1.1.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Soccer Manager 2025 - Футбол (мод, Unlocked)


Комментарии (2)
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Гость Bek
Гость Bek 27 октября 2024 03:46
Евгений, ну вообще и купить играков не можешь деньги очень много но что можно купить тоже исправить надо
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Евгений
Евгений 11 октября 2024 10:52
С контрактом беда,там контракт продлить на 100лет и не один игрок его не принимает! Исправьте пожалуйста!
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