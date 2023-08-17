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World Soccer Champs (Мод, Много денег)

World Soccer Champs (Мод, Много денег) 9.2

43
13
Скачать (45 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Monkey I-Brow Studios
Версия:
9.2
Категория:
На русском / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 45 Мб
id приложения:
com.monkeyibrow.worldsoccerchamps
Русский язык:
Есть
Лайков:
43
Комментарии:
0
Просмотров:
33 229

World Soccer Champs представляет собой захватывающий симулятор футбола, который поражает своей красивой графикой, создающей атмосферу реального футбольного мира. В этой игре вы сможете погрузиться в основные аспекты футбола, участвуя в миллионах турниров и лиг, чтобы почувствовать настоящую атмосферу соревнований. World Soccer Champs придает новый взгляд на жанр футбольных симуляторов, предоставляя игрокам уникальный игровой процесс и возможность создать собственную мечтательную команду из легендарных игроков.


Эта игра привлекает любителей футбола своим разнообразием и глубиной. Вы сможете управлять своей командой, разрабатывать стратегии, улучшать навыки игроков и соревноваться в различных турнирах. Мир World Soccer Champs оживает благодаря многочисленным возможностям игрового процесса и огромному количеству футбольных событий, которые предоставляют игрокам незабываемые впечатления.


Если вы мечтаете о создании своей собственной футбольной династии и управлении командой легенд, то World Soccer Champs даст вам эту возможность. Игра предлагает захватывающий опыт, позволяя вам принимать решения, формировать команду и добиваться успеха в мире профессионального футбола.


Скриншоты

Информация о модах
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 Теги темы: Много денег

Скачать World Soccer Champs (Мод, Много денег) 9.2 взлом

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MOD V1 45 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 45 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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