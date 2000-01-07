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Футбол Лига мире (Мод, Unlocked)

Футбол Лига мире 1.9.9.9.9.4

Unlocked

Управляйте футбольной командой и побеждайте в чемпионатах в реалистичной спортивной игре
32
8
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Версия:
1.9.9.9.9.4
Требования:
Android 4.0
Разработчик:
mobirix
Категория:
Спортивные / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 42 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
41 562
Скриншоты
Описание

World Soccer League представляет собой захватывающий футбольный симулятор, который позволяет игрокам полностью погрузиться в мир профессионального футбола. Игра обладает высококачественной графикой и интуитивно понятным управлением, что делает процесс игры максимально реалистичным и увлекательным. Вам предстоит выбрать команду и привести её к победам в различных чемпионатах и товарищеских матчах.


Интерфейс игры спроектирован так, чтобы предоставить игрокам полный контроль над действиями команды на поле, включая передачи, удары по воротам, тактические настройки и многое другое. Каждый игрок в вашей команде обладает уникальными навыками и способностями, которые можно развивать и улучшать по мере прохождения игры. Это добавляет стратегический элемент в управление командой.



Информация о модах

Все команды, трофеи разблокированы

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 Теги темы: Unlocked

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