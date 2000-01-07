Футбол Лига мире 1.9.9.9.9.4
Управляйте футбольной командой и побеждайте в чемпионатах в реалистичной спортивной игре
World Soccer League представляет собой захватывающий футбольный симулятор, который позволяет игрокам полностью погрузиться в мир профессионального футбола. Игра обладает высококачественной графикой и интуитивно понятным управлением, что делает процесс игры максимально реалистичным и увлекательным. Вам предстоит выбрать команду и привести её к победам в различных чемпионатах и товарищеских матчах.
Интерфейс игры спроектирован так, чтобы предоставить игрокам полный контроль над действиями команды на поле, включая передачи, удары по воротам, тактические настройки и многое другое. Каждый игрок в вашей команде обладает уникальными навыками и способностями, которые можно развивать и улучшать по мере прохождения игры. Это добавляет стратегический элемент в управление командой.
Все команды, трофеи разблокированы
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