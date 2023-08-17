Версия:
0.80.484
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
DryGin Studios
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:53
Возраст:
Требуется места:
≈ 144 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 377
Описание
Bio Inc.: Redemption - Это довольно сложная игра, в которой вам предоставляется выбрать 2 стороны за которые вы сможете сыграть. Например вы можете создавать самые изощрённые вирусы и болезни чтобы поиздеваться над человеком. Или выбрать путь врача, постараться находить лекарство для полного излечения пациента.
Эта игра пугающе реалистична, ведь здесь вы сможете использовать огромное количество лекарств и произвести более 600 разнообразных болезней.
Игра будет включать в себя 2 компании для прохождения.
- Играйте за коварный вирус который будет вредить организму человека, нарушать обмен веществ. Вы сможете использовать комбинации разных болезней.
- Если вы выбираете путь медика, вам предстоит сражаться за каждого пациента, всеми силами лечить человека и постараться сделать так, чтобы он выжил.
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