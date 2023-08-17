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Bio Inc. Redemption (Мод, Без рекламы)

Bio Inc. Redemption (Мод, Без рекламы) 0.80.484

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Версия:
0.80.484
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
DryGin Studios
Категория:
На русском / Симуляторы / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 144 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 377
Скриншоты
Описание

Bio Inc.: Redemption - Это довольно сложная игра, в которой вам предоставляется выбрать 2 стороны за которые вы сможете сыграть. Например вы можете создавать самые изощрённые вирусы и болезни чтобы поиздеваться над человеком. Или выбрать путь врача, постараться находить лекарство для полного излечения пациента.

Эта игра пугающе реалистична, ведь здесь вы сможете использовать огромное количество лекарств и произвести более 600 разнообразных болезней.


Игра будет включать в себя 2 компании для прохождения.

  • Играйте за коварный вирус который будет вредить организму человека, нарушать обмен веществ. Вы сможете использовать комбинации разных болезней.
  • Если вы выбираете путь медика, вам предстоит сражаться за каждого пациента, всеми силами лечить человека и постараться сделать так, чтобы он выжил.


Информация о модах
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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Bio Inc. Redemption (Мод, Без рекламы) v0.80.484 MOD APK

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Скачать Bio Inc. Redemption (Мод, Без рекламы) 144 Мб Ссылка 2 144 Мб

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