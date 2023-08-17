Описание

Bio Inc.: Redemption - Это довольно сложная игра, в которой вам предоставляется выбрать 2 стороны за которые вы сможете сыграть. Например вы можете создавать самые изощрённые вирусы и болезни чтобы поиздеваться над человеком. Или выбрать путь врача, постараться находить лекарство для полного излечения пациента.

Эта игра пугающе реалистична, ведь здесь вы сможете использовать огромное количество лекарств и произвести более 600 разнообразных болезней.





Игра будет включать в себя 2 компании для прохождения.