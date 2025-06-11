Описание

Симулятор автозавода (Мод, Бесплатные покупки) - это стратегическая игра с упрощенным управлением, но очень впечатляющая в плане свободы того, как и что можно развивать в бизнесе, полученном геймерами. У них есть небольшой автомобильный завод, который, в традициях жанра, должен быть выведен на передовые позиции. Для этого у них есть множество вариантов сборки различных моделей и компоновок автомобилей. В то же время сами участники решают, как будет выглядеть интерьер мастерской и какие процессы будут задействованы в процессе сборки. Хорошая графика, разнообразие, индивидуальные решения и многое другое порадуют любителей качественных игр.