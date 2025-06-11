Симулятор автозавода (Мод, Бесплатные покупки) 67.0
Симулятор автозавода (Мод, Бесплатные покупки) - это стратегическая игра с упрощенным управлением, но очень впечатляющая в плане свободы того, как и что можно развивать в бизнесе, полученном геймерами. У них есть небольшой автомобильный завод, который, в традициях жанра, должен быть выведен на передовые позиции. Для этого у них есть множество вариантов сборки различных моделей и компоновок автомобилей. В то же время сами участники решают, как будет выглядеть интерьер мастерской и какие процессы будут задействованы в процессе сборки. Хорошая графика, разнообразие, индивидуальные решения и многое другое порадуют любителей качественных игр.
Бесплатные покупки
Скачать Симулятор автозавода (Мод, Бесплатные покупки) v67.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.