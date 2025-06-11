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Симулятор автозавода (Мод, Бесплатные покупки)

Симулятор автозавода (Мод, Бесплатные покупки) 67.0

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Версия:
67.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Appscraft
Категория:
На русском / Симуляторы / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 15:15
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 97 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 872
Скриншоты
Описание

Симулятор автозавода (Мод, Бесплатные покупки) - это стратегическая игра с упрощенным управлением, но очень впечатляющая в плане свободы того, как и что можно развивать в бизнесе, полученном геймерами. У них есть небольшой автомобильный завод, который, в традициях жанра, должен быть выведен на передовые позиции. Для этого у них есть множество вариантов сборки различных моделей и компоновок автомобилей. В то же время сами участники решают, как будет выглядеть интерьер мастерской и какие процессы будут задействованы в процессе сборки. Хорошая графика, разнообразие, индивидуальные решения и многое другое порадуют любителей качественных игр.


Информация о модах

Бесплатные покупки

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Симулятор автозавода (Мод, Бесплатные покупки) v67.0 MOD APK

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Скачать Симулятор автозавода (Мод, Бесплатные покупки) 97 Мб Ссылка 2 97 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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