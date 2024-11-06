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World War Armies: WW2 PvP RTS (Мод, Без рекламы)

World War Armies: WW2 PvP RTS (Мод, Без рекламы) 1.33.2

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Версия:
1.33.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Hypemasters, Inc.
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 784 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 997
Скриншоты
Описание

"World War Armies" - это захватывающая RTS-игра о Второй мировой войне, которая предлагает игрокам необычный взгляд на исторический конфликт. В этой игре вас ожидают постоянные сюрпризы и неожиданные повороты событий, которые заставят вас пересмотреть привычные представления о войне и пережить абсолютно новую историю. 


Мобильная игра, "World War Armies" обладает простой и интуитивно понятной механикой, что делает ее доступной для широкого круга игроков. Вам предстоит управлять различными типами армий, объединяя их способности и стратегии, чтобы создать наиболее мощную и эффективную армию. Это ключевой момент в достижении победы не только в битве, но и в самой войне.


Принимая участие в долгосрочном историческом конфликте, игроки окунутся в захватывающий мир стратегии и тактики, где каждое решение может определить исход сражения. "World War Armies" предоставляет возможность игрокам испытать себя в роли командира, принимая важные стратегические решения и борясь за победу в одной из самых значимых эпох человеческой истории.



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Скачать World War Armies: WW2 PvP RTS (Мод, Без рекламы) v1.33.2 MOD APK

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Скачать World War Armies: WW2 PvP RTS (Мод, Без рекламы) 784 Мб Ссылка 2 784 Мб
Старые версии World War Armies: WW2 PvP RTS
Version 1.33.0 Version TG 1.33.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о World War Armies: WW2 PvP RTS (Мод, Без рекламы)


Комментарии (1)
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Алексей
Алексей 28 октября 2022 18:13
Не установлевается мод, исправте
+1
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