Описание

Stupid Zombies — это аркадный шутер-головоломка, где ты один на один с толпами ходячих мертвецов. Но на твоей стороне — расчёт и физика. В каждом уровне у тебя ограниченное число выстрелов, и задача — убить всех зомби, используя стены, углы и правильную траекторию рикошета. Прямо как бильярд, только вместо шаров — зомби, а вместо кия — дробовик.





В твоём арсенале — разные виды боеприпасов: разрывные, лазерные, картечь и даже гранаты. Постепенно открываются 900 уровней с новыми сценариями, врагами и хитрыми расстановками. Зомби становятся умнее, а твои выстрелы — точнее. Прояви смекалку, рассчитай каждый выстрел и покажи, кто здесь последний герой.