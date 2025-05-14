Stupid Zombies (Мод, Много патронов) 3.5.4
Одна пуля — сотня зомби: выживай, считая каждый выстрел
Stupid Zombies — это аркадный шутер-головоломка, где ты один на один с толпами ходячих мертвецов. Но на твоей стороне — расчёт и физика. В каждом уровне у тебя ограниченное число выстрелов, и задача — убить всех зомби, используя стены, углы и правильную траекторию рикошета. Прямо как бильярд, только вместо шаров — зомби, а вместо кия — дробовик.
В твоём арсенале — разные виды боеприпасов: разрывные, лазерные, картечь и даже гранаты. Постепенно открываются 900 уровней с новыми сценариями, врагами и хитрыми расстановками. Зомби становятся умнее, а твои выстрелы — точнее. Прояви смекалку, рассчитай каждый выстрел и покажи, кто здесь последний герой.
Неограниченные боеприпасы
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