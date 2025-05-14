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Stupid Zombies (Мод, Много патронов)

Stupid Zombies (Мод, Много патронов) 3.5.4

Одна пуля — сотня зомби: выживай, считая каждый выстрел
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Версия:
3.5.4
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
GameResort
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Сегодня, 00:46
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
929
Скриншоты
Описание

Stupid Zombies — это аркадный шутер-головоломка, где ты один на один с толпами ходячих мертвецов. Но на твоей стороне — расчёт и физика. В каждом уровне у тебя ограниченное число выстрелов, и задача — убить всех зомби, используя стены, углы и правильную траекторию рикошета. Прямо как бильярд, только вместо шаров — зомби, а вместо кия — дробовик.


В твоём арсенале — разные виды боеприпасов: разрывные, лазерные, картечь и даже гранаты. Постепенно открываются 900 уровней с новыми сценариями, врагами и хитрыми расстановками. Зомби становятся умнее, а твои выстрелы — точнее. Прояви смекалку, рассчитай каждый выстрел и покажи, кто здесь последний герой.


Информация о модах

Неограниченные боеприпасы

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 Теги темы: Много патронов

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Скачать Stupid Zombies (Мод, Много патронов) 85 Мб Ссылка 2 85 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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