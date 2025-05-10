Описание

Base Commander — это idle-стратегия, где ты берёшь на себя роль лейтенанта и управляешь военной базой. Каждые несколько минут ты обучаешь новобранцев, прокачиваешь инфраструктуру и принимаешь ключевые решения, влияющие на исход боёв. Главная цель — развить базу до неприступной крепости и подготовить армию для финального штурма врага.





Ты будешь модернизировать казармы, склады, лаборатории, нанимать и усиливать бойцов, а также открывать новых командиров. Время идёт даже офлайн — возвращайся, чтобы собрать ресурсы и продолжить рост. Сражайся в кампании или оттачивай стратегию в специальных заданиях. Если любишь управлять и наблюдать за результатами, попробуй командовать и побеждать.