Base Commander (Мод, Много денег) 4.0.0
Построй непобедимую базу и тренируй армию в пошаговом ритме
Base Commander — это idle-стратегия, где ты берёшь на себя роль лейтенанта и управляешь военной базой. Каждые несколько минут ты обучаешь новобранцев, прокачиваешь инфраструктуру и принимаешь ключевые решения, влияющие на исход боёв. Главная цель — развить базу до неприступной крепости и подготовить армию для финального штурма врага.
Ты будешь модернизировать казармы, склады, лаборатории, нанимать и усиливать бойцов, а также открывать новых командиров. Время идёт даже офлайн — возвращайся, чтобы собрать ресурсы и продолжить рост. Сражайся в кампании или оттачивай стратегию в специальных заданиях. Если любишь управлять и наблюдать за результатами, попробуй командовать и побеждать.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.