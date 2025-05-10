android-1.ru / Игры / Аркады / Base Commander (Мод, Много денег)
Base Commander (Мод, Много денег)

Base Commander (Мод, Много денег) 4.0.0

Построй непобедимую базу и тренируй армию в пошаговом ритме
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
4.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Supercent, Inc.
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Сегодня, 15:56
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 169 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
18
Скриншоты
Описание

Base Commander — это idle-стратегия, где ты берёшь на себя роль лейтенанта и управляешь военной базой. Каждые несколько минут ты обучаешь новобранцев, прокачиваешь инфраструктуру и принимаешь ключевые решения, влияющие на исход боёв. Главная цель — развить базу до неприступной крепости и подготовить армию для финального штурма врага.


Ты будешь модернизировать казармы, склады, лаборатории, нанимать и усиливать бойцов, а также открывать новых командиров. Время идёт даже офлайн — возвращайся, чтобы собрать ресурсы и продолжить рост. Сражайся в кампании или оттачивай стратегию в специальных заданиях. Если любишь управлять и наблюдать за результатами, попробуй командовать и побеждать.


Информация о модах

Войдите в игру, чтобы получить большую сумму валюты

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Base Commander (Мод, Много денег) v4.0.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Base Commander (Мод, Много денег) 169 Мб Ссылка 2 169 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Motor Sport Challenge (Мод, Много денег)
Motor Sport Challenge (Мод, Много денег)
Version: 1.6
ЧЕРНОСТРАХ: Зло Припяти (Мод, Unlocked)
ЧЕРНОСТРАХ: Зло Припяти (Мод, Unlocked)
Version: 1.40
Симулятор парикмахерской 3D (Мод, много денег)
Симулятор парикмахерской 3D (Мод, много денег)
Version: 1.2
Merge Museum: Музей Мастеров (Мод меню)
Merge Museum: Музей Мастеров (Мод меню)
Version: 1.2.1
Kingdom Towers (Мод меню)
Kingdom Towers (Мод меню)
Version: 0.3.11
Survival Arena: Tower Defense (Мод, Много монет)
Survival Arena: Tower Defense (Мод, Много монет)
Version: 1.4.11
Villains: Robot BattleRoyale
Villains: Robot BattleRoyale
Version: 1.13.2
The House: Экшен-хоррор (Полная версия)
The House: Экшен-хоррор (Полная версия)
Version: 1.17

Отзывы о Base Commander (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив