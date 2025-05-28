Супер Флаппи Гольф 1.1.0
Яркое безумие взмахов и гольфа — прыгай, скользи и попадай в лунку!
Супер Флаппи Гольф — это аркадный экшен с элементами спортивной головоломки. Твоя задача — добраться до лунки, совершив как можно меньше взмахов. Простое управление двумя кнопками позволяет сосредоточиться на тайминге и траектории. Каждое поле — новый вызов, от резких уклонов до опасных ловушек. Кто первым попадёт в цель, тот и чемпион.
Собирай редкие черты птичек, выводи уникальных созданий и выделяйся в онлайн‑забегах. Новые механики вроде скольжения и погружения дают простор для стратегий. За успешные игры ты получаешь яйца и открываешь миллионы возможных комбинаций внешности. Хочешь забрать кубок и восхищённые взгляды соперников? Тогда начинай тренировать взмах уже сейчас!
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.