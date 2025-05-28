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Супер Флаппи Гольф

Супер Флаппи Гольф 1.1.0

Яркое безумие взмахов и гольфа — прыгай, скользи и попадай в лунку!
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Версия:
1.1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Noodlecake
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:40
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 327 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Супер Флаппи Гольф — это аркадный экшен с элементами спортивной головоломки. Твоя задача — добраться до лунки, совершив как можно меньше взмахов. Простое управление двумя кнопками позволяет сосредоточиться на тайминге и траектории. Каждое поле — новый вызов, от резких уклонов до опасных ловушек. Кто первым попадёт в цель, тот и чемпион.


Собирай редкие черты птичек, выводи уникальных созданий и выделяйся в онлайн‑забегах. Новые механики вроде скольжения и погружения дают простор для стратегий. За успешные игры ты получаешь яйца и открываешь миллионы возможных комбинаций внешности. Хочешь забрать кубок и восхищённые взгляды соперников? Тогда начинай тренировать взмах уже сейчас!


Информация о модах

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Скачать Супер Флаппи Гольф v1.1.0 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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