Описание

Супер Флаппи Гольф — это аркадный экшен с элементами спортивной головоломки. Твоя задача — добраться до лунки, совершив как можно меньше взмахов. Простое управление двумя кнопками позволяет сосредоточиться на тайминге и траектории. Каждое поле — новый вызов, от резких уклонов до опасных ловушек. Кто первым попадёт в цель, тот и чемпион.





Собирай редкие черты птичек, выводи уникальных созданий и выделяйся в онлайн‑забегах. Новые механики вроде скольжения и погружения дают простор для стратегий. За успешные игры ты получаешь яйца и открываешь миллионы возможных комбинаций внешности. Хочешь забрать кубок и восхищённые взгляды соперников? Тогда начинай тренировать взмах уже сейчас!