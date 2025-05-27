LEGO® DUPLO® Disney (Мод, Unlocked) 13.0.0
Игра для малышей: собирай, исследуй и развивайся вместе с героями Disney
LEGO® DUPLO® Disney — это развивающая приключенческая игра для детей 2–5 лет с участием знакомых персонажей. Ты управляешь простыми действиями: собираешь кубики, решаешь задачи, исследуешь интерактивные сцены. В каждой локации — новые мини-игры, простые задания и ситуации, которые знакомят с цветами, формами и счётом. Подсказки встроены в процесс, так что малыш справится сам — или вместе с родителем. Все действия интуитивны, а атмосфера — безопасная и весёлая.
Ты встретишь знаменитых героев Disney, вроде Микки и Минни, и попадёшь в мир, где можно играть снова и снова. Задания обновляются, обучение происходит через игру, а прогресс остаётся между сессиями. Игра работает офлайн, без рекламы, так что идеально подходит для первых шагов ребёнка в мир игр. Хочешь, чтобы ребёнку было весело и полезно? Попробуй прямо сейчас.
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Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.