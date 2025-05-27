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LEGO® DUPLO® Disney (Мод, Unlocked)

LEGO® DUPLO® Disney (Мод, Unlocked) 13.0.0

Игра для малышей: собирай, исследуй и развивайся вместе с героями Disney
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Версия:
13.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
StoryToys
Категория:
Обучающие / На русском
Обновлено:
Сегодня, 17:22
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 169 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

LEGO® DUPLO® Disney — это развивающая приключенческая игра для детей 2–5 лет с участием знакомых персонажей. Ты управляешь простыми действиями: собираешь кубики, решаешь задачи, исследуешь интерактивные сцены. В каждой локации — новые мини-игры, простые задания и ситуации, которые знакомят с цветами, формами и счётом. Подсказки встроены в процесс, так что малыш справится сам — или вместе с родителем. Все действия интуитивны, а атмосфера — безопасная и весёлая.


Ты встретишь знаменитых героев Disney, вроде Микки и Минни, и попадёшь в мир, где можно играть снова и снова. Задания обновляются, обучение происходит через игру, а прогресс остаётся между сессиями. Игра работает офлайн, без рекламы, так что идеально подходит для первых шагов ребёнка в мир игр. Хочешь, чтобы ребёнку было весело и полезно? Попробуй прямо сейчас.


Информация о модах

Все разблокировано

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 Теги темы: Unlocked, Для детей

Скачать LEGO® DUPLO® Disney (Мод, Unlocked) v13.0.0 MOD APK

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Скачать LEGO® DUPLO® Disney (Мод, Unlocked) 169 Мб Ссылка 2 169 Мб
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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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