Описание

LEGO® DUPLO® Disney — это развивающая приключенческая игра для детей 2–5 лет с участием знакомых персонажей. Ты управляешь простыми действиями: собираешь кубики, решаешь задачи, исследуешь интерактивные сцены. В каждой локации — новые мини-игры, простые задания и ситуации, которые знакомят с цветами, формами и счётом. Подсказки встроены в процесс, так что малыш справится сам — или вместе с родителем. Все действия интуитивны, а атмосфера — безопасная и весёлая.





Ты встретишь знаменитых героев Disney, вроде Микки и Минни, и попадёшь в мир, где можно играть снова и снова. Задания обновляются, обучение происходит через игру, а прогресс остаётся между сессиями. Игра работает офлайн, без рекламы, так что идеально подходит для первых шагов ребёнка в мир игр. Хочешь, чтобы ребёнку было весело и полезно? Попробуй прямо сейчас.