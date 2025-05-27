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Agatha Knife (Полная версия)

Agatha Knife (Полная версия) 1.0.3

Мясо, религия и философия глазами девочки с ножом
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Версия:
1.0.3
Требования:
Android 4.0
Разработчик:
Plug In Digital
Категория:
Головоломки / На русском / Платные
Обновлено:
Сегодня, 17:16
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Agatha Knife — это абсурдно-ироничный квест о маленькой девочке, которая обожает животных... и мясо. Чтобы примирить эти две страсти, она решает создать собственную религию. Взрослые вокруг — беспомощные, сбитые с толку, иногда пугающе нелепые. Мир полон странностей, но Агата — уверенная в себе ироничная героиня, которая не боится задавать неудобные вопросы.


Игра предлагает уникальное сочетание черного юмора, социальной сатиры и нарочито наивного взгляда на сложные темы: этику, веру, маркетинг. Тебя ждут ручная рисовка, свобода выбора, остроумные диалоги и странные, но запоминающиеся персонажи. Это не просто квест — это шанс выстроить собственную моральную систему и немного посмеяться над чужими.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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