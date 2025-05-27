Описание

Agatha Knife — это абсурдно-ироничный квест о маленькой девочке, которая обожает животных... и мясо. Чтобы примирить эти две страсти, она решает создать собственную религию. Взрослые вокруг — беспомощные, сбитые с толку, иногда пугающе нелепые. Мир полон странностей, но Агата — уверенная в себе ироничная героиня, которая не боится задавать неудобные вопросы.





Игра предлагает уникальное сочетание черного юмора, социальной сатиры и нарочито наивного взгляда на сложные темы: этику, веру, маркетинг. Тебя ждут ручная рисовка, свобода выбора, остроумные диалоги и странные, но запоминающиеся персонажи. Это не просто квест — это шанс выстроить собственную моральную систему и немного посмеяться над чужими.