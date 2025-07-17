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Suicide Guy: The Lost Dreams (Мод, Unlocked)

Suicide Guy: The Lost Dreams (Мод, Unlocked) v1.0.0.7

Погрузитесь в безумный мир снов и головоломок

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Версия:
1.0.0.7
Требования:
Android 10
Разработчик:
Chubby Pixel
Категория:
Головоломки / На русском / Платные
Обновлено:
Сегодня, 00:36
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
145
Описание

Suicide Guy: The Lost Dreams — это необычная игра, где вам предстоит помочь главному герою выбраться из его странных и хаотичных фантазий. Каждый из 18 уровней переносит вас в уникальные миры, полные головоломок, основанных на физике, причудливых существ и неожиданных ситуаций. Используйте свою интуицию, чтобы взаимодействовать с объектами, управлять транспортными средствами и находить неожиданные способы пробудить героя.


Игра сочетает юмор, нестандартные задачи и множество коллекционных предметов, добавляющих глубину игровому процессу. Безумные навыки, такие как отрыжка и использование инструментов мира грез, делают прохождение непредсказуемым и увлекательным. Suicide Guy: The Lost Dreams — это приключение, которое проверит вашу изобретательность и подарит яркие эмоции.


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

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Важно знать перед установкой

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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