Dungeons of Dreadrock 2 (Мод, Unlocked) 1.0.4
Исследуйте тайны древних глубин и решайте уникальные головоломки
Версия:
1.0.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Christoph Minnameier
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:17
Возраст:
Требуется места:
≈ 220 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
117
Описание
Dungeons of Dreadrock 2 приглашает вас в эпическое приключение в роли жрицы Ордена Пламени. Отправляйтесь на гору Дредрок и преодолевайте 100 рукотворных уровней, где вас ждут сложные головоломки, скрытые тайны и древние ловушки. Ваша миссия — исследовать старинные пещеры и найти легендарную Корону Мудрости.
Продолжая историю популярной трилогии, игра предлагает выдающийся дизайн уровней и увлекательный геймплей, который принес ей победы на таких премиях, как DevGAMM, Tencent GWB и DEVCOM. Испытайте себя, погрузившись в мир подземелий, наполненных опасностями и открытиями, и станьте частью захватывающей саги!
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