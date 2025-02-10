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Dungeons of Dreadrock 2 (Мод, Unlocked)

Dungeons of Dreadrock 2 (Мод, Unlocked) 1.0.4

Исследуйте тайны древних глубин и решайте уникальные головоломки
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Версия:
1.0.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Christoph Minnameier
Категория:
Приключения / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 220 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
117
Скриншоты
Описание

Dungeons of Dreadrock 2 приглашает вас в эпическое приключение в роли жрицы Ордена Пламени. Отправляйтесь на гору Дредрок и преодолевайте 100 рукотворных уровней, где вас ждут сложные головоломки, скрытые тайны и древние ловушки. Ваша миссия — исследовать старинные пещеры и найти легендарную Корону Мудрости.


Продолжая историю популярной трилогии, игра предлагает выдающийся дизайн уровней и увлекательный геймплей, который принес ей победы на таких премиях, как DevGAMM, Tencent GWB и DEVCOM. Испытайте себя, погрузившись в мир подземелий, наполненных опасностями и открытиями, и станьте частью захватывающей саги!


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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Dungeons of Dreadrock 2 (Мод, Unlocked) 220 Мб Ссылка 2 220 Мб

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