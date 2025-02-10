Описание

Dungeons of Dreadrock 2 приглашает вас в эпическое приключение в роли жрицы Ордена Пламени. Отправляйтесь на гору Дредрок и преодолевайте 100 рукотворных уровней, где вас ждут сложные головоломки, скрытые тайны и древние ловушки. Ваша миссия — исследовать старинные пещеры и найти легендарную Корону Мудрости.





Продолжая историю популярной трилогии, игра предлагает выдающийся дизайн уровней и увлекательный геймплей, который принес ей победы на таких премиях, как DevGAMM, Tencent GWB и DEVCOM. Испытайте себя, погрузившись в мир подземелий, наполненных опасностями и открытиями, и станьте частью захватывающей саги!