Hero's Adventure — это ролевая игра в жанре уся с открытым миром, разработанная независимой студией Half. Отправляйтесь в захватывающее путешествие, начиная свой путь как аутсайдер в хаотичном мире боевых искусств. Вас ждут неожиданные встречи и выборы, которые определят вашу уникальную героическую сагу.
Исследуйте Цзянху, полный интриг и борьбы за власть. Будьте готовы столкнуться с амбициозным лейтенантом в скромной гостинице или с бывшим мастером кунг-фу в забытой деревне. Ваши действия и решения будут формировать ваши отношения с более чем 30 фракциями, влиять на развитие событий и оставлять след в этом динамичном мире.
Каждый выбор важен: подружитесь или обидьте персонажей, примкните к фракциям или противостойте им. Hero's Adventure предлагает захватывающий сюжет и постоянную вариативность, превращая каждое прохождение в уникальное приключение!
Меню модов
Множитель урона
Множитель защиты
Режим Бога
Денег не станет меньше
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Разблокировано DLC
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