Описание

Hero's Adventure — это ролевая игра в жанре уся с открытым миром, разработанная независимой студией Half. Отправляйтесь в захватывающее путешествие, начиная свой путь как аутсайдер в хаотичном мире боевых искусств. Вас ждут неожиданные встречи и выборы, которые определят вашу уникальную героическую сагу.





Исследуйте Цзянху, полный интриг и борьбы за власть. Будьте готовы столкнуться с амбициозным лейтенантом в скромной гостинице или с бывшим мастером кунг-фу в забытой деревне. Ваши действия и решения будут формировать ваши отношения с более чем 30 фракциями, влиять на развитие событий и оставлять след в этом динамичном мире.





Каждый выбор важен: подружитесь или обидьте персонажей, примкните к фракциям или противостойте им. Hero's Adventure предлагает захватывающий сюжет и постоянную вариативность, превращая каждое прохождение в уникальное приключение!