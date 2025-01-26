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Hero's Adventure (Мод Меню)

Hero's Adventure (Мод Меню) 1.2.103

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Версия:
1.2.103
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
X.D. Network
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
439
Скриншоты
Описание

Hero's Adventure — это ролевая игра в жанре уся с открытым миром, разработанная независимой студией Half. Отправляйтесь в захватывающее путешествие, начиная свой путь как аутсайдер в хаотичном мире боевых искусств. Вас ждут неожиданные встречи и выборы, которые определят вашу уникальную героическую сагу.


Исследуйте Цзянху, полный интриг и борьбы за власть. Будьте готовы столкнуться с амбициозным лейтенантом в скромной гостинице или с бывшим мастером кунг-фу в забытой деревне. Ваши действия и решения будут формировать ваши отношения с более чем 30 фракциями, влиять на развитие событий и оставлять след в этом динамичном мире.


Каждый выбор важен: подружитесь или обидьте персонажей, примкните к фракциям или противостойте им. Hero's Adventure предлагает захватывающий сюжет и постоянную вариативность, превращая каждое прохождение в уникальное приключение!


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель защиты

Режим Бога

Денег не станет меньше

Включить гостевой вход

Разблокировано DLC

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Hero's Adventure (Мод Меню) v1.2.103 MOD APK

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Скачать Hero's Adventure (Мод Меню) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб

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Отзывы о Hero's Adventure (Мод Меню)


Комментарии (2)
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GLLensifal
GLLensifal Администраторы 26 января 2025 17:06
Гость Роман, в некоторых мод версиях нельзя авторизироваться
-2
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Гость Роман
Гость Роман 26 января 2025 13:40
Не могу авторизоваться, кто нибуть знает причину? Черканите кто сталкивался, захожу через гугл пишет попробуйте позже
-1
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