Описание

Ball V: Red Boss Challenge — это увлекательный 2D-платформер с отскакивающим мячом, который понравится как детям, так и взрослым. Если вы любите классические игры про отскакивающий мяч, то это приключение обязательно вам понравится!





Станьте героем, отправившись в путешествие через 200 захватывающих уровней, чтобы победить Красного Босса и спасти друзей. Пройдите через испытания, сражайтесь с врагами и боссами, чтобы восстановить мир шариков-роллеров и освободить похищенную принцессу. Ball V сочетает динамичный геймплей, креативные уровни и интересную историю, создавая незабываемый игровой опыт для всех поклонников платформеров!