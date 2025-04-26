Ball V: Red Boss Challenge — это увлекательный 2D-платформер с отскакивающим мячом, который понравится как детям, так и взрослым. Если вы любите классические игры про отскакивающий мяч, то это приключение обязательно вам понравится!
Станьте героем, отправившись в путешествие через 200 захватывающих уровней, чтобы победить Красного Босса и спасти друзей. Пройдите через испытания, сражайтесь с врагами и боссами, чтобы восстановить мир шариков-роллеров и освободить похищенную принцессу. Ball V сочетает динамичный геймплей, креативные уровни и интересную историю, создавая незабываемый игровой опыт для всех поклонников платформеров!
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Скачать Ball V - Red Boss Challenge (Мод, Без рекламы) v1.2.9 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.