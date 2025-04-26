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Ball V - Red Boss Challenge (Мод, Без рекламы)

Ball V - Red Boss Challenge (Мод, Без рекламы) 1.2.9

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Версия:
1.2.9
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MGIF
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 18:50
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 173 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
107
Скриншоты
Описание

Ball V: Red Boss Challenge — это увлекательный 2D-платформер с отскакивающим мячом, который понравится как детям, так и взрослым. Если вы любите классические игры про отскакивающий мяч, то это приключение обязательно вам понравится!


Станьте героем, отправившись в путешествие через 200 захватывающих уровней, чтобы победить Красного Босса и спасти друзей. Пройдите через испытания, сражайтесь с врагами и боссами, чтобы восстановить мир шариков-роллеров и освободить похищенную принцессу. Ball V сочетает динамичный геймплей, креативные уровни и интересную историю, создавая незабываемый игровой опыт для всех поклонников платформеров!


Информация о модах

1. Разблокированный скин

2. Удалены всплывающие окна с рекламой – (Реклама при просмотре все еще доступна, отключены только раздражающие всплывающие окна с рекламой.)

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Ball V - Red Boss Challenge (Мод, Без рекламы) v1.2.9 MOD APK

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Скачать Ball V - Red Boss Challenge (Мод, Без рекламы) 173 Мб Ссылка 2 173 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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