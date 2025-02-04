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Rogue Lite: Hero Evolve Legacy (Мод Меню)

Rogue Lite: Hero Evolve Legacy (Мод Меню) 0.2.2

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Версия:
0.2.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MGIF
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 181 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
58
Скриншоты
Описание

Rogue Lite: Hero Evolve Legacy — это захватывающая roguelike-игра, где каждое прохождение становится уникальным испытанием. Решайте, как развивать своего героя, и используйте свои навыки, чтобы пройти через случайно сгенерированные подземелья, полные врагов и тайн. Процедурная генерация гарантирует, что ни одно путешествие не будет похожим на предыдущее.


Выбирайте из множества уникальных классов персонажей, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны, и адаптируйте стиль игры с помощью глубокой системы прогресса. Сражайтесь в сложных и динамичных боях, где враги обладают особыми способностями, требующими тактического подхода. Открывайте новое снаряжение и способности, создавая героя, способного справиться с любым вызовом. Испытайте уникальное сочетание стратегии, экшена и прогресса в Rogue Lite: Hero Evolve Legacy!


Информация о модах

Меню, Режим Бога

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 Теги темы: Мод меню

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