Wild Warrior (Мод меню) 1.0.1
Станьте величайшим первобытным воином в мире дикой природы!
Версия:
1.0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Daw soft
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 19:47
Возраст:
Требуется места:
≈ 63 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
116
Описание
Wild Warrior — это захватывающий экшен-выживание, переносящий вас в доисторические времена, где каждый шаг — это борьба за жизнь. Путешествуйте по опасным землям, населенным загадочными существами, и докажите, что вы достойны звания лучшего воина. Используйте точную стрельбу и молниеносные реакции, чтобы преодолевать угрозы и собирать золото для прокачки навыков и снаряжения.
Исследуйте таинственный мир, тренируйте своего воина и раскрывайте древние тайны, скрытые в руинах прошлого. Wild Warrior предлагает динамичный геймплей, увлекательные сражения и богатые возможности для развития персонажа. Готовы ли вы бросить вызов дикой природе и вписать своё имя в историю? Примите вызов и начните своё путешествие уже сегодня!
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Драгоценные камни
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