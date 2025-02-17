Pepelo - Adventure CO-OP Game (Мод меню) 1.3.5
Кооперативные головоломки и приключения в захватывающем 3D-мире
Версия:
1.3.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Tafusoft
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:03
Возраст:
Требуется места:
≈ 86 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
41
Описание
Pepelo - Adventure CO-OP Game — это увлекательная кооперативная игра, в которой вам предстоит решать головоломки и преодолевать испытания в трёхмерном мире. Играть можно как в одиночку, управляя сразу двумя персонажами, так и онлайн с друзьями, объединяя усилия для прохождения уровней.
Игра предлагает 50 уникальных уровней, каждый из которых бросает новые вызовы и требует сотрудничества для достижения успеха. Создайте своего персонажа, выбрав яркий скин, и отправляйтесь исследовать мир Пепело вместе с другом или самостоятельно. Проверьте свою логику, координацию и командную работу в этой динамичной приключенческой игре!
Информация о модах
- Меню модов
- Разблокированы все платные карты
- Неограниченные деньги ( совершите покупку, чтобы увидеть отражение денег)
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