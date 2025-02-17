Описание

Pepelo - Adventure CO-OP Game — это увлекательная кооперативная игра, в которой вам предстоит решать головоломки и преодолевать испытания в трёхмерном мире. Играть можно как в одиночку, управляя сразу двумя персонажами, так и онлайн с друзьями, объединяя усилия для прохождения уровней.





Игра предлагает 50 уникальных уровней, каждый из которых бросает новые вызовы и требует сотрудничества для достижения успеха. Создайте своего персонажа, выбрав яркий скин, и отправляйтесь исследовать мир Пепело вместе с другом или самостоятельно. Проверьте свою логику, координацию и командную работу в этой динамичной приключенческой игре!