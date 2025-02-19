Save the Guy: забавный выбор (Мод, Много денег) 0.1.676
Захватывающее побег-приключение с головоломками и юмором
Версия:
0.1.676
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Brightika, Inc.
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:45
Возраст:
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
297
Описание
Save the Guy — это весёлая и захватывающая игра, в которой вам предстоит помочь герою сбежать из тюрьмы и продолжить свои приключения на свободе. Примите участие в мини-играх, решая хитроумные головоломки, которые заставят вас подумать и одновременно повеселят.
Будьте готовы к неожиданным поворотам сюжета, где каждое ваше решение может привести как к триумфу, так и к провалу. Воспользуетесь ли вы лопатой или позовёте охранника — выбор за вами! Проверьте свою логику, смекалку и чувство юмора в этой динамичной игре, полной сюрпризов и забавных ситуаций.
Информация о модах
- Неограниченные деньги
- Нет РЕКЛАМЫ
Показать полностью
Скачать Save the Guy: забавный выбор (Мод, Много денег) v0.1.676 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer