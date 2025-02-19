Описание

Save the Guy — это весёлая и захватывающая игра, в которой вам предстоит помочь герою сбежать из тюрьмы и продолжить свои приключения на свободе. Примите участие в мини-играх, решая хитроумные головоломки, которые заставят вас подумать и одновременно повеселят.





Будьте готовы к неожиданным поворотам сюжета, где каждое ваше решение может привести как к триумфу, так и к провалу. Воспользуетесь ли вы лопатой или позовёте охранника — выбор за вами! Проверьте свою логику, смекалку и чувство юмора в этой динамичной игре, полной сюрпризов и забавных ситуаций.