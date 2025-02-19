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Save the Guy: забавный выбор (Мод, Много денег)

Save the Guy: забавный выбор (Мод, Много денег) 0.1.676

Захватывающее побег-приключение с головоломками и юмором
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Версия:
0.1.676
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Brightika, Inc.
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
297
Скриншоты
Описание

Save the Guy — это весёлая и захватывающая игра, в которой вам предстоит помочь герою сбежать из тюрьмы и продолжить свои приключения на свободе. Примите участие в мини-играх, решая хитроумные головоломки, которые заставят вас подумать и одновременно повеселят.


Будьте готовы к неожиданным поворотам сюжета, где каждое ваше решение может привести как к триумфу, так и к провалу. Воспользуетесь ли вы лопатой или позовёте охранника — выбор за вами! Проверьте свою логику, смекалку и чувство юмора в этой динамичной игре, полной сюрпризов и забавных ситуаций.


Информация о модах
  • Неограниченные деньги
  • Нет РЕКЛАМЫ
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 Теги темы: Много денег

Скачать Save the Guy: забавный выбор (Мод, Много денег) v0.1.676 MOD APK

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Скачать Save the Guy: забавный выбор (Мод, Много денег) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

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