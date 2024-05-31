Описание

Alien: Isolation переносит культовый хоррор в мир мобильных устройств, где главной героиней становится Аманда Рипли, решившая найти следы пропавшей матери. Узнав об обнаружении бортового самописца, способного раскрыть долгожданные ответы, Аманда отправляется на заброшенную космическую станцию, где сталкивается с неизбежным ужасом. Каждый шаг здесь наполнен напряжением, а ретро-футуристический дизайн создает атмосферу постоянной угрозы и мистической опасности.





Игра радует безупречным геймплеем, красивой графикой и детально переданным стилем, характерным для культовой вселенной Alien. Проворный противник и тщательно проработанные детали мира делают каждую минуту напряженной и захватывающей, а леденящая аура космической изоляции заставляет сердце биться чаще. Alien: Isolation – идеальное развлечение для поклонников рискованных прогулок и настоящего хоррора в космосе.