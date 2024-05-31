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Alien: Isolation (Полная версия)

Alien: Isolation (Полная версия) 1.4.1RC1

Ощутите настоящий ужас космических глубин в Alien: Isolation на мобильном устройстве
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Версия:
1.4.1RC1
Требования:
Android 9
Разработчик:
Feral Interactive
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 837
Скриншоты
Описание

Alien: Isolation переносит культовый хоррор в мир мобильных устройств, где главной героиней становится Аманда Рипли, решившая найти следы пропавшей матери. Узнав об обнаружении бортового самописца, способного раскрыть долгожданные ответы, Аманда отправляется на заброшенную космическую станцию, где сталкивается с неизбежным ужасом. Каждый шаг здесь наполнен напряжением, а ретро-футуристический дизайн создает атмосферу постоянной угрозы и мистической опасности.


Игра радует безупречным геймплеем, красивой графикой и детально переданным стилем, характерным для культовой вселенной Alien. Проворный противник и тщательно проработанные детали мира делают каждую минуту напряженной и захватывающей, а леденящая аура космической изоляции заставляет сердце биться чаще. Alien: Isolation – идеальное развлечение для поклонников рискованных прогулок и настоящего хоррора в космосе.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Встроенный кэш

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Отзывы о Alien: Isolation (Полная версия)


Комментарии (4)
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Гость Андрей
Гость Андрей 11 декабря 2024 12:16
А подскажите как минимум поставить в игре если его в егре.нету надо говорят 800 600 поставить
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 13 сентября 2024 18:08
AcneMaker, Попробуйте отключить интернет и повторить
0
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AcneMaker
AcneMaker 13 сентября 2024 13:21
У меня, при запуске запрашивает лицензию и не позволяет играть.
0
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Андрей Бачурин
Андрей Бачурин 31 мая 2024 16:09
Подскажите где логово у чужих Я всё там сделал пишет к реактору вернуться Я вернулся рубильники включил и всё молчокНе могу пройти в логово у чужих четырнадцатая миссия
+1
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