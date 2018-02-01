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Company of Heroes (Полная версия)

Company of Heroes (Полная версия) 1.7.1RC5

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Версия:
1.7.1RC5
Требования:
Android 9
Разработчик:
Feral Interactive
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 3.4 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 888
Скриншоты
Описание

Company of Heroes - это стратегическая игра, которая была признана критиками и остается популярной до сих пор. Она основана на событиях Второй мировой войны и стала переломной игрой в жанре стратегии в реальном времени. Эта игра предложила захватывающие кампании, разнообразные тактики, зависящие от типов войск, и динамично меняющуюся боевую обстановку.


Она позволяет игрокам погрузиться в атмосферу Второй мировой войны, командовать различными войсками и использовать разнообразные тактики для достижения своих целей. Игроки могут принимать участие в эпических сражениях, разрабатывать стратегии и принимать важные решения на поле боя.


Одним из ключевых элементов успеха Company of Heroes является динамичность игрового процесса. Боевая обстановка постоянно меняется, что требует от игроков быстрого анализа и принятия решений. Это создает захватывающий и атмосферный опыт игры.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Встроенный кэш

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Скачать Company of Heroes (Полная версия) 3.4 Гб Ссылка 2 3.4 Гб
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Отзывы о Company of Heroes (Полная версия)


Комментарии (1)
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Свят.
Свят. 13 февраля 2024 14:30
Ребята как установить эту игру?
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